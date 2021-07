Esperanza Gómez quiere que Reinaldo Rueda le «enseñe a coger las pelotas»

La actriz porno Esperanza Gómez estuvo hablando de algunos ‘personajes’ de la Selección Colombia, entre ellos del entrenador Reinaldo Rueda a quien le pidió que le enseñara «a coger las pelotas».

Esperanza Gómez estuvo hablando sin pelos en la lengua, “Yo soy buena con las pelotas, pero no de fútbol. Jugaba cuando era pequeña, pero hoy en día no sé nada de reglas”. Además dio su opinión sobre Reinaldo Rueda, “Me parece pícaro, tiene sonrisa pervertida. ¿Qué me haría él a mí? Que me enseñe a coger las pelotas… de fútbol”.

Al terminar la entrevista, Esperanza Gómez dijo que le daba un consejo a los futbolistas, especialmente a los de la Selección. “Mi teoría es que el sexo es una gran terapia para la relajación, pero la realidad es que a los jugadores le tienen prohibido esto porque pierden calorías y las van a necesitar para el partido; entonces que tomen una buena ducha, se relajen y no tengan relaciones sexuales”.

