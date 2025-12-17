Resumen: Felicito a todos los hombres y mujeres que no esperan el amor porque ya lo tienen. Como le decía a mi sobrina Yanina, que es tan importante la pareja que elegimos

En ocasiones perdemos de perspectiva todo lo valioso que tenemos en nuestras vidas por querer tener lo que no existe.

Las pasadas navidades estuve con mi familia. Viajé desde Florida a mi isla Puerto Rico, para compartir como casi siempre suelo hacer a petición de mi hermano Tito. Paso siempre unas festividades maravillosas. Porque la realidad es que el amor de la familia reconforta el alma. Aparte de que las navidades en mi isla son muy alegres y pintorescas.

Sin embargo, como cinco minutos antes de que hicieran el conteo final para celebrar el nuevo año, sentí una inmensa tristeza en mi corazón. Repentinamente y sin motivo. Pensaba que era tal vez porque extrañaba a nuestra madre. Pero no era eso. A ella la extraño todos los días. Esta vez era algo diferente. De repente, vi a mis hermanos con sus respectivas parejas, sus hijos correteando, algunos hasta con nietos. Y yo, estaba sola. Sin pareja y sin hijos. Recordé unas navidades pasadas donde estaban tomando fotos con cada familia de mis hermanos. Cuando fue mi turno estaba sola, y en cuestión de segundos, todos mis sobrinos corrieron a posar en la foto conmigo. Ese ha sido uno de los momentos más sublime y significativo de mi vida. Pero ese día, no sé porque sentí una nostalgia de un hombre que ni siquiera conozco. ¿Estaba yo todavía esperando el amor?, me pregunté.

Entonces miré a mi alrededor nuevamente con otra perspectiva. Me di cuenta de lo bendecida que era por estar rodeada de tantas personas queridas. De lo afortunada que era por ser tan amada por todos. Por ser la tía preferida. Me dije a mi misma, mujer, por qué estás triste. Si lo tienes todo. Eres muy saludable, luces hermosa, espectacular para tu edad. Dios te ha dado tantos dones y talentos que pones al servicio de otros. Tienes múltiples empresas exitosas. No necesitas a un hombre que no existe, ni tampoco esperar el amor en los ojos de un hombre si ya lo tienes dentro de ti misma.

Por muchos años viví esperando el amor… ese que tal vez no existe. Donde la lealtad es lo primordial. Donde la libertad reina. Ese amor no ha llegado. Probablemente porque el amor de Dios en mí, el amor por mi misma, el que me brindan los seres amados llena tanto que no hay espacio para eso. ¿O es sencillamente que ese amor no me encuentra?

En mi viaje hace unos meses atrás a República Dominicana por cuestiones de trabajo, me encontré con el abogado de mi empresa, Lcdo. José Miguel Martínez Cornielle. Recuerdo cuando me saludaba estaba en una llamada y le contaba a su interlocutor que estaba saludando a una mujer preciosa, que si conocía un varón para que la conociera. Saliendo de los labios de un hombre maravilloso, sonreí. No es el único que intenta ser mi cupido y no tiene éxito.

Felicito a todos los hombres y mujeres que no esperan el amor porque ya lo tienen. Como le decía a mi sobrina Yanina, que es tan importante la pareja que elegimos. De eso dependen tantas cosas en nuestras vidas y en nuestro futuro. Al final, le dije a mi sobrina, que esa pareja que te ama te da alas para volar, no te las corta.

Abrazo mi libertad. Disfruto mi compañía. Valoro inmensamente mi paz. Viajo, ceno, voy de compras y al cine sola. Siempre preguntan si hay alguien más, porque para la sociedad si estás solo(a) necesitas a alguien para disfrutar la vida. Pero no es cierto. Disfrutar el espacio propio no tiene precio. Tampoco, tener un compañero o compañera de vida ideal. Lo difícil es conseguirlo.

Celebro el amor que no se espera. Ese que llega cuando menos lo imaginas. Puede estar en el reflejo de un espejo o en el abrazo de alguien amado. Sea el que sea que tengas en tu vida, disfrútalo.

La autora es abogada, empresaria, conferencista y agente de bienes raíces internacional.