Petrona, vive en la vereda California, ubicada a dos horas del municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño; por falta de recursos económicos no pudo viajar al casco urbano para realizarse los controles prenatales correspondientes por lo que durante su gestación no se enteró que tenía en su vientre tres nuevas vidas.

Madys, Matias y Mateo, llegaron al mundo como una hermosa sorpresa y alegría a la humilde familia campesina; fueron varios los trabajadores de la salud de la Clínica Soma de Chigorodó los que con asombro y emoción les dieron la bienvenida a los pequeños, así se lo confirmó a Minuto30, Cindy plaza, auxiliar de enfermería y quien labora hace 11 años en la institución donde aseguró que en los 15 años de servicio, es la primera vez que la clínica recibe trillizos.

«Los bebés nacieron muy bien pero bajitos de peso, fue la única complicación de ellos porque de resto bien; nacieron respiratoriamente muy estables», puntualizó la Auxiliar.

Sobre el nacimiento de los bebés tambien detalló que los dos niños son gemelos y la niña es melliza.

La familia está feliz por la llegada de los bebés pero le preocupa la situación económica

La orgullosa madre asegura estar feliz y agradecida con Dios por el nacimiento de sus bebes, entre lágrimas se lo relató a un medio de comunicación de la localidad, «Por la misericordia de Dios tuve tres hijos que Dios me regaló porque él le plació así; pero ahora la necesidad que tengo es que nos ayuden porque no es fácil ‘sobre-llevar’ tres hijos, sacarlos adelante no es fácil a mi me ha dado muy duro, para mi no es fácil. Estoy Feliz y contenta con mis tres hijos por un lado, pero por la parte económica sufro».

Por su parte, don Luis Alberto Germán, quien se dedica a las labores de campo y oficios varios en su vereda para sostener a su esposa y seis hijos, asegura que los gastos de los tres nuevos bebés le generan preocupación, pero eso sí, repitió en varias oportunidades lo emocionado que está, insistió: «Estoy más contento con mis hijos».

Los trillizos que nacieron prematuros estuvieron bajo observación médica hasta este miércoles 13 de octubre, mientras los especialistas les ayudaron a controlar su peso. Por su parte, los felices padres le contaron a Minuto30 que están ansiosos por llegar a su hogar y reunir a sus 9 hijos bajo un mismo techo.

Para leer sobre otros hechos en Antioquia, clic AQUÍ.

Le podría interesar: