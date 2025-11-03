¡Esperaba el taxi para irse de Medellín! Ciudadano estadounidense fallece tras colapso súbito

Resumen: El ciudadano había llegado a la capital antioqueña el pasado 29 de octubre, disfrutando de una corta estadía en la ciudad.
Minuto30.com .- Un hombre de nacionalidad estadounidense falleció la tarde de este 3 de noviembre tras sufrir un colapso cuando esperaba un vehículo de servicio público, para irse de Medellín. El lamentable suceso ocurrió alrededor de la 1:05 p.m. de este lunes festivo.
La víctima se encontraba en las instalaciones del hotel, minutos después de haber completado el proceso de check-out, cuando se disponía a abordar un taxi. Estando sentado, sufrió un colapso súbito, que lo hizo deslizarse desde la silla y caer al suelo. La muerte fue instantánea.
Según los registros, el ciudadano había llegado a la capital antioqueña el pasado 29 de octubre, disfrutando de una corta estadía en la ciudad.
Las autoridades competentes han iniciado la investigación para determinar si la causa del deceso obedece a un tema de salud o a otra circunstancia.
Aquí más Noticias de Medellín