España, en manos de un ‘milagro’

Sevilla, 9 nov (EFE).- Las opciones de España de progresar en las Finales de la Copa Billie Jean King han quedado en manos de un 'milagro', un triunfo contundente de Polonia frente a Canadá, en la segunda jornada del Grupo C de la competición que se disputa en Sevilla. Cualquier otra cosa supondrá el adiós de España.

La selección española regresó a la normalidad tras la frustrante puesta en escena del miércoles, cuando fue batida claramente por el conjunto canadiense. Retomó la rutina en la Cartuja y se ejercita con la mente ya puesta en el compromiso del viernes, frente a Polonia, que podría ser irrelevante si Canadá gana un set al combinado polaco en el duelo entre ambos.

España perdió los tres partidos en su estreno. Y peor, no ganó un solo set. Por eso, si el conjunto de Leylah Fernandez y compañía se apunta un parcial frente a Polonia, las matemáticas dejarán fuera al combinado anfitrión.

Paula Badosa y Cristina Bucsa se han ejercitado bajo la mirada de Anabel Medina que lamentó que la distancia entre Canadá y España no había sido reflejada en el marcador. Especialmente en el partido de Sara Sorribes, que perdió en dos tie breaks ante Fernandez y tuvo puntos de sets en ambas mangas, y en el dobles que Sorribes jugó con Rebeka Masarova, la que más lejos del triunfo estuvo.

Badosa, la gran esperanza de España, no llegó a tiempo. "Paula Badosa no estaba en condiciones, era algo que sabíamos que podía suceder. Venía con la ilusión de poder jugar pero por circunstancias no está preparada todavía y la realidad es que las chicas han dado la cara", destacó la capitana de España.

Anabel Medina lamentó la situación en la que se encuentra España, al borde de la eliminación. "La realidad no ayuda mucho. El viernes es para nosotros una eliminatoria nueva, con un público público espectacular. Ojalá cuando yo jugaba hubiera tenido un ambiente así. Es algo que las chicas puedan vivir esto es algo que recordarán durante mucho tiempo", destacó.

La capitana de España calificó la derrota contra Canadá como "inapelable pero injusta" porque todo fue "mucho más ajustado de lo que parece. El deporte es así, un poco cruel a veces y podía haber caído a nuestro lado el de Sara y el dobles".

"Fue la suma de varias cosas. Fue un día de muchas emociones", añadió Anabel Medina que recuerda que España se encuentra entre las doce finalistas.

Sara Sorribes fue la peor parada. La número uno española tuvo cerca la victoria ante Leylah Fernandez. Tuvo posibilidad de ganar ambos sets pero acabó derrotada. Aún da vueltas al revés encajada. Dolorosa "Duele bastante. Fue un partido disputado e igualado. Duele. Ha costado dormir", reconoció.

Asume Sara Sorribes la dificultad del avance de España en el torneo. "Está complicado. Es una realidad. Tenemos que resetear e intentarlo el viernes con lo que tengamos. No fue fácil y no salió como queríamos las cosas. Hay días que las cosas no salen. Me quedo con lo vivido y la piel de gallina que me puso el público y la suerte de haber podido salir a la pista", apuntó Sara.

España volverá a la pista el viernes en la última jornada de la fase de grupos. Se medirá a Polonia. Puede ser un duelo intrascendente. Al menos para España si el conjunto polaco no gana 3-0, sin perder un set, al conjunto de Canadá.

Santiago Aparicio

Por: EFE