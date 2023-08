in

El presidente Gustavo Petro, ya se pronunció luego de que se conociera que Nicolás Petro , su hijo, dijera que a la campaña del actual presidente había entrado dineros ilegales.

Petro negó saber sobre supuestos dineros ilegales

Señala que ‘»Si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy. A ninguno de mis hijos les he dicho jamás que delinca», dijo Gustavo Petro en la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo

Además afirmó que «No voy a interferir en un proceso judicial, pero han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Eso fuese cierto este presidente se tiene que ir hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque».

El mandatario fue conciso en decir que “Tengan la absoluta certeza que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia”.

