    ¡Eso fue de una! Identifican y multan a los responsables de arrojar escombros a quebrada en Santa Cruz

    A los responsables se les impusieron los respectivos comparendos ambientales

    ¡Eso fue de una! Identifican y multan a los responsables de arrojar escombros a quebrada en Santa Cruz

    Resumen: Las autoridades recordaron que el 80% de las inundaciones en zonas urbanas de Medellín son causadas por taponamientos provocados por este tipo de vertimientos ilegales

    Minuto30.com .- Lo que comenzó como un video viral de indignación ciudadana terminó en sanciones legales. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de sus redes sociales que los sujetos captados arrojando basura y escombros a la Quebrada La Rosa ya fueron plenamente identificados por la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad.

    A los responsables se les impusieron los respectivos comparendos ambientales, una medida que busca sentar un precedente sobre el cuidado de los afluentes de la ciudad, especialmente en medio de la actual temporada de lluvias.

    “No es solo basura, es riesgo de muerte”

    El mandatario fue enfático al señalar que estas acciones no son simples faltas de cultura ciudadana, sino actos que ponen en peligro directo a la comunidad:

    “Y después dicen que por qué ocurren los desastres. Que irresponsabilidad. Ya los tenemos identificados y con comparendos”, sentenció Gutiérrez.

    El costo de la irresponsabilidad

    Los implicados se enfrentan a sanciones bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que pueden incluir:

    Multas económicas: Superiores a $1.300.000 COP (Multa Tipo 4).

    Limpieza obligatoria: Participar en programas comunitarios de recuperación ambiental.

    Anotación en el sistema: Antecedentes de convivencia que pueden afectar trámites futuros.

    Prevención ante desastres en Medellín

    La Quebrada La Rosa ha sido históricamente un punto crítico por desbordamientos. Las autoridades recordaron que el 80% de las inundaciones en zonas urbanas de Medellín son causadas por taponamientos provocados por este tipo de vertimientos ilegales.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


