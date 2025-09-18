¡Eso fue asi . . . de repente! A Fabian le dio un dolor en el pecho después de comerse un sancocho

Resumen: Un joven de 34 años, identificado como Fabián Esteban O. M., murió de manera repentina en una EPS de Medellín. El deceso se registró luego de que manifestara un fuerte dolor en el pecho

Minuto30.com .- Un trágico suceso ha conmocionado al barrio Aranjuez de Medellín, donde un joven de 34 años, identificado como Fabián Esteban O. M., falleció de manera repentina en la madrugada de este miércoles.

El deceso, que se registró a las 3:00 a. m. en una EPS, ocurrió luego de que el hombre manifestara un fuerte dolor en el pecho.

Según el relato de testigos, Fabián Esteban jugó un partido de fútbol, salió a comerse un sancocho, y posteriormente se fue a su casa. Sin embargo, en horas de la madrugada se habría levantado con un fuerte dolor en el pecho, por lo que acudióacompañado con un familiar a la EPS donde estaba inscrito.

Tras esperar por 10 minutos en la sala de espera, el joven comenzó a convulsionar, por lo que fue ingresado a urgencias. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, falleció al ingresar al centro asistencial.

