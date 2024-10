¡Eso Colombia! Shakira emocionada por partida doble

Resumen: ¡Shakira emocionada por cantar en la final de la Copa América y apoyar a Colombia! Shakira no solo será la artista oficial de la final de la Copa América USA 2024, sino que también tendrá la oportunidad de apoyar a su selección Colombia cuando se enfrente a Argentina. La barranquillera expresó su emoción en redes sociales tras la victoria de Colombia contra Uruguay. "¡Eso Colombia, tenemos un gran equipo!", trinó Shakira, y agregó: "Nos vemos este domingo en la final de la Copa América USA 2024". La artista, nacida en Barranquilla, Colombia, es una ferviente seguidora de la selección nacional y ha estado presente en varios partidos importantes. Su presentación en la final, sin duda, será un momento memorable para ella y para todos los fanáticos del fútbol. Shakira, reconocida mundialmente por sus electrizantes shows, promete un espectáculo lleno de energía y sus grandes éxitos. Cabe recordar que la final de la Conmebol Copa América USA 2024 se llevará a cabo el domingo 14 de julio a las 7:00 p.m. en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Se espera un lleno total con más de 54.000 aficionados. Shakira, quien recientemente lanzó su exitoso álbum "Las Mujeres Ya No Lloran", se encuentra preparando su gira mundial del mismo nombre, la cual comenzará el 2 de noviembre en Palm Desert, California. No te pierdas la gran final de la Copa América USA 2024 y disfruta de la presentación de Shakira en apoyo a su selección Colombia.