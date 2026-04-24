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    Esneyder Alexander Higuita desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 18 de abril

    Publicado por: Juan Manuel

    Esneyder Alexander Higuita desapareció en Medellín

    Resumen: Esneyder Alexander Higuita Montoya es un hombre colombiano de 33 años de edad, identificado como masculino. La información disponible corresponde a un reporte relacionado con su desaparición en la ciudad de Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Esneyder Alexander Higuita Montoya es un hombre colombiano de 33 años de edad, identificado como masculino. La información disponible corresponde a un reporte relacionado con su desaparición en la ciudad de Medellín.

    Entre sus características personales se destaca que es de nacionalidad colombiana y se identifica como hombre. No se registraron prendas de vestir ni accesorios al momento del reporte, lo que limita la descripción de su apariencia en el momento de la desaparición.

    Como señal particular relevante, presenta un tatuaje en la parte baja de la nuca, elemento que puede ser clave para su identificación. La fecha reportada de desaparición es el 18 de abril de 2026 en Medellín, Antioquia.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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