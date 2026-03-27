Resumen: La Policía Nacional incautó 259 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en un "doble techo" de un furgón que transportaba frutas y verduras en la vía Distracción – Cuestecitas, La Guajira. El operativo, realizado por el grupo de Tránsito y Transporte en la ruta Bucaramanga – Riohacha, permitió capturar al conductor y afectar las finanzas criminales en más de 1.683 millones de pesos, evitando la comercialización de unas 259.000 dosis en mercados internacionales.

Ese cilantro estaba potente: cogieron 259 kilos de cocaína camuflados en canastas de frutas y verduras

En un operativo de control y registro, la Policía Nacional asestó un importante golpe a las finanzas de las organizaciones criminales que operan en el norte del país. En el kilómetro 36+800 de la vía que comunica a Distracción con Cuestecitas, las autoridades interceptaron un furgón que transportaba 259 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

El “doble techo”: la sofisticada caleta

El vehículo, que cubría la ruta Bucaramanga – Riohacha, aparentaba transportar un cargamento lícito de frutas y verduras. Sin embargo, la pericia de los uniformados del Grupo de Tránsito y Transporte permitió descubrir un sistema de ocultamiento tipo “doble techo”, donde se hallaba escondido el estupefaciente distribuido en panelas.

Cifras clave del operativo:

Cantidad: 259 kilos de clorhidrato de cocaína.

Dosis retiradas de las calles: Aproximadamente 259,000.

Impacto económico: Las rentas criminales se vieron afectadas en unos $1.683.500.000 pesos.

Ruta transnacional bajo la lupa

Según las autoridades, este corredor vial es estratégico para las estructuras dedicadas al tráfico de drogas, ya que facilita el movimiento de sustancias hacia puertos del Caribe para su posterior envío al mercado internacional.

El Coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte, destacó la importancia de estos controles:

“Este resultado demuestra el compromiso permanente en la lucha frontal contra el narcotráfico. Seguiremos intensificando los controles en las vías nacionales para contrarrestar el uso de corredores estratégicos por parte de estructuras criminales”.

Tanto el conductor como el vehículo y la sustancia fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso de judicialización. La Policía Nacional confirmó que mantendrá la vigilancia estricta en los principales ejes viales del país para garantizar la seguridad ciudadana.