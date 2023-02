[VIDEO] Escolta de contralor departamental del Chocó agredió a dos diputados

En videos de cámaras de seguridad de la Asamblea Departamental del Chocó quedó registrado el momento en que el escolta del contralor del departamento, Henry Cuesta, ingresa para agredir a dos diputados.

En la imágenes se observa que el agresor, salió del recinto con su protegido y segundos más tarde se devuelve para ir directamente hacia el diputado Anderson Palacios Urrutia, lo toma del cuello de la camisa, y después de algunas palabras, lo golpea en la cara.

El diputado reaccionó, pero fue apartado por un policía, mientras que el escolta agrede al también diputado Daniel Trujillo, por reclamarle lo que acaba de hacer.

Los hechos ocurrieron en el receso de una sesión extraordinaria que buscaba aprobar cuatro proyectos presentados por las gobernación, donde los diputados cuestionaron la gestión del contralor departamental y esto le causó molestia.

“No he tenido ningún roce con el contralor, pero posteriormente el escolta irrumpe en el recinto, me encuella y lo demás se lo vamos a dejar a las autoridades (…) Da por entender que fue mandado, porque lo primero que me dice es que ‘por qué me meto con el contralor’”, contó el diputado Anderson Palacios Urrutia.

Tras la agresión, el diputado Palacios reaccionó, pero fue apartado por un uniformado de Policía: “Para nadie es un secreto que la contraloría está invisibilizada y no nos estamos sintiendo representados. (…) Que una persona agreda a un servidor público porque simplemente no le parece una postura me parece mandado a recoger, triste y que solo demuestra fuerza y violencia. Así como elegimos al contralor departamental así mismo lo podemos cuestionar y el contralor no podría disgustarse por eso”, agregó el agredido.

Los afectados llegaron hasta la Fiscalía para interponer las respectivas denuncias penales y manifestaron que irán hasta las últimas instancias jurídicas.

