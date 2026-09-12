Resumen: El pedalista bogotano del Bahrain Victorious sentenció la clasificación de la montaña en una durísima etapa 20. Por su parte, el español Enric Mas se perfila como el gran campeón de la ronda ibérica.

¡Escarabajo de oro! Santiago Buitrago se consagra campeón virtual de la montaña en la Vuelta a España 2026



Minuto30.com .- El ciclismo colombiano vuelve a dejar su huella en las grandes cumbres de Europa. Este sábado 12 de septiembre, Santiago Buitrago (dorsal N°72) se coronó como el campeón virtual de la clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026.

El corredor de 26 años, nacido el 26 de septiembre de 1999 y ficha clave del equipo Bahrain Victorious, logró mantener a raya a sus rivales tras sobrevivir a una etapa 20 que exigió al máximo al pelotón. La diferencia de puntos acumulada frente a su principal perseguidor, el belga Wout van Aert, fue tan contundente que dejó al europeo sin posibilidades matemáticas de arrebatarle el primer lugar en la lucha por la camiseta de lunares azules.

«Llegué completamente vacío»: el relato del sufrimiento

Pese a la alegría de asegurar el título de la montaña, Buitrago no ocultó el enorme desgaste físico y mental que le exigió la penúltima jornada de la carrera. En declaraciones entregadas a la web oficial de La Vuelta, el escarabajo relató la tensión que se vivió en la ruta.

«Fue un día brutal. Desde el inicio de etapa, no sabía cómo estaba yendo la carrera, todo en mil partes. Hoy, llegué completamente vacío al final», confesó el pedalista colombiano.

Además, explicó algunos contratiempos tácticos y el temor constante de perder la clasificación ante un rival de peso: «Teníamos a Jakob [Omrzel] que se había quedado con Onley, y me hicieron parar. Una carrera muy loca, una etapa muy dura… No veía la hora de llegar a meta. Sin duda, Wout [van Aert] era una amenaza. Si alguien pudiera quitarme la camiseta era él. Por eso, siempre decía que nunca eran suficientes los puntos. Hoy me llegó a asustar».

El panorama general: Tejada lidera a los colombianos

Mientras Buitrago celebra su conquista en las alturas, la clasificación general (que tiene como campeón virtual al ciclista español Enric Mas) también dejó un balance positivo para la legión nacional, logrando ubicar a tres corredores dentro de los veinte mejores de la competencia:

Harold Tejada: Se consolidó como el mejor colombiano de esta edición, cerrando la jornada en la 10° posición de la general.

Juan Felipe Rodríguez: Demostró un gran nivel para meterse en la 16° casilla.

Santiago Buitrago: Además de llevarse el título de la montaña, culminó su participación ocupando el 17° lugar en la clasificación general.

El pelotón se prepara ahora para el tradicional paseo de los campeones y la etapa de cierre, donde Buitrago subirá oficialmente al podio para reclamar su corona como el rey de las montañas en territorio español.