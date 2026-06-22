Resumen: La indignación sobre la naturaleza de la demanda tomó un giro tecnológico cuando el reconocido comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez intervino para aclarar el origen de las supuestas pruebas

Escándalo por tutela contra «Lucho» y James: Acusación de «traición a la patria» estaría basada en un video con Inteligencia Artificial

Minuto30.com .- Una inusual controversia legal y deportiva ha captado la atención del país en las últimas horas, involucrando a dos reconocidos futbolistas, una acusación insólita y el uso de nuevas tecnologías para desinformar.

El origen de la polémica judicial

El revuelo informativo comenzó cuando el periodista Javier Hernández Bonnet reveló en la emisión de Noticias Caracol que dos jugadores habían sido señalados mediante una acción de tutela. ¿El motivo? Una presunta “traición a la patria”. Hasta el momento, los detalles procesales y el texto completo del documento no han sido revelados públicamente para proteger a las partes.

El factor IA: La prueba es falsa

La indignación sobre la naturaleza de la demanda tomó un giro tecnológico cuando el reconocido comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez intervino para aclarar el origen de las supuestas pruebas. Según Vélez, todo el proceso se sostiene sobre un contenido fabricado.

“Ahhh y un dato no menor… la tutela es por un video hecho con IA… es decir algo que no sucedió!”, escribió el periodista en sus redes sociales, desestimando por completo la veracidad de la acusación.

La realidad del trámite judicial: ¿Por qué el juez lo aceptó?

Ante la ola de críticas ciudadanas que cuestionan el tiempo y los recursos de la justicia para admitir una tutela calificada de «inverosímil», expertos en derecho han salido a explicar el funcionamiento del sistema:

Trámite obligatorio de forma: La ley colombiana exige a los jueces admitir las tutelas si cumplen con los requisitos básicos de presentación, independientemente de lo absurda que parezca la historia a primera vista.

Admisión no es culpabilidad: El hecho de que el juzgado haya aceptado revisar el caso no significa que las acusaciones sean ciertas ni que exista una sanción en curso contra los futbolistas.

El desenlace previsible: Será justamente durante el desarrollo de la tutela donde se demostrará que el video es un deepfake (creado con Inteligencia Artificial), lo que debería llevar al juez a desestimar las pretensiones del demandante por falta de sustento real.