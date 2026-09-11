Resumen: Aunque la FIFA negó categóricamente haber entregado en secreto la sede de la final del Mundial 2030, las autoridades de Marruecos sostienen públicamente y dan por sentado que el partido definitivo se jugará en Casablanca

Escándalo «Mundial»: Marruecos da por hecho que la final del 2030 será en Casablanca, agudizando la disputa con la FIFA y España

Minuto30.com .- Aunque la FIFA negó categóricamente haber entregado en secreto la sede de la final del Mundial 2030, las autoridades de Marruecos sostienen públicamente y dan por sentado que el partido definitivo se jugará en Casablanca, desatando un choque de versiones entre los organizadores.

La controversia internacional se divide en tres posturas encontradas:

La firmeza del gobierno marroquí: Desafiando el hermetismo del máximo ente del fútbol, el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, ha ratificado abiertamente que el futuro Gran Estadio Hassan II de Casablanca será el escenario que albergará la final. Esta afirmación choca directamente con la fuerte puja de España por llevar el partido al Santiago Bernabéu o al Camp Nou.

La acusación contra Infantino: La tensión estalló tras una investigación del diario The Times, la cual aseguraba que Gianni Infantino prometió la final a Marruecos a cambio de asegurarse los votos y el apoyo político del bloque africano de cara a su reelección.

El desmentido de la FIFA: El organismo rector calificó el reporte periodístico como «falso y engañoso», insistiendo en que no existen acuerdos políticos bajo la mesa. La institución reiteró que la sede oficial del torneo —organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos— aún no está definida y se anunciará mediante los canales regulares a su debido tiempo.