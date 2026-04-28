Resumen: El material audiovisual revelado muestra un evento gubernamental realizado en una plaza pública, cuyo eje temático era la formalización minera, el medio ambiente y la planeación del territorio.

¡Escándalo minero! Petro entregó en persona el título de la mina que se explota «ilegalmente» junto al Batallón Rifles

Minuto30.com .- Una enorme controversia sacude al Gobierno Nacional tras una revelación de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo. Un video dejó en evidencia que el propio presidente de la República, Gustavo Petro, fue quien entregó en un acto público el título de formalización minera de ‘La Mandinga’, la polémica mina de oro ubicada a escasos metros del Batallón Rifles No. 31 en el municipio de Cáceres (Antioquia).

Esta mina ha estado en el ojo del huracán luego de que un reciente reportaje del New York Times evidenciara que en el lugar se ejerce minería ilegal a gran escala, presuntamente rentabilizada por el ‘Clan del Golfo’, causando una grave devastación ambiental justo en las narices de la guarnición militar.

El título entregado en plaza pública

El material audiovisual revelado muestra un evento gubernamental realizado en una plaza pública, cuyo eje temático era la formalización minera, el medio ambiente y la planeación del territorio.

En medio de la ceremonia, la primera beneficiaria en ser llamada a la tarima para recibir de manos del presidente Petro su título fue Hermelina Isabel Cardozo Calle. De acuerdo con los documentos oficiales, ella es la comerciante que figura como titular del contrato de concesión y de las licencias de la mina ‘La Mandinga’.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) le había aprobado el contrato de concesión para la explotación del mineral en abril de 2024, tras obtener previamente una licencia ambiental otorgada por Corantioquia en agosto de 2022.

El Ejército ya había alertado la devastación

Lo que más indignación ha causado es que la entrega de este título y las concesiones se dieron pese a que el propio Ejército Nacional ya había denunciado la catástrofe que ocurría en el lugar.

Un informe militar fechado el 13 de diciembre de 2022, firmado por el teniente Héctor Leonardo Saavedra, alertó textualmente:

“Actualmente el predio Mandinga es colindante con el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles, donde hemos sido testigos y afectados directos de la grave devastación que se presenta a causa de las labores de extracción ilegal e informal de minerales […] lo cual ha desencadenado la remoción y desaparición de extensas áreas de montaña”.

Además del daño ambiental, el predio donde se explota el oro tiene un oscuro pasado: el ministro de Defensa confirmó que el terreno estuvo ligado al exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, y debía estar bajo la administración del Fondo de Reparación para las Víctimas.

Medidas de última hora y búsqueda de la titular

Tras el escándalo internacional desatado por el artículo estadounidense y la investigación local, la institucionalidad ha tenido que reaccionar de urgencia.

En las últimas horas, la Agencia Nacional de Minería (ANM) emitió una resolución en la que anuncia una vigilancia especial sobre la mina ‘La Mandinga’ y ordena reasignar el conocimiento y custodia del título minero al Grupo de Seguimiento y Control de la Zona Occidente para que inicie las indagaciones pertinentes.

Mientras tanto, las autoridades intentan localizar a Hermelina Cardozo Calle para que entregue su versión, ya que llama poderosamente la atención que, mientras el Ejército reportaba minería ilegal a cielo abierto, ella pagaba puntualmente las regalías al Estado.