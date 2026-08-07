Escándalo internacional: Verónica Alcocer, acusada de corrupción, regresa a Suecia

Resumen: El diario sueco Expressen reveló el polémico regreso a Suecia de Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, acusada de corrupción

Minuto30.com .- Un nuevo escándalo sacude la esfera política internacional luego de que el reconocido diario sueco Expressen publicara un controvertido reporte sobre el retorno a Suecia de una exprimera dama de Colombia, Verónica Alcocer, que actualmente enfrenta graves acusaciones de corrupción.

La publicación, que rápidamente se ha viralizado en la red social X (anteriormente Twitter), pone en el ojo del huracán el contraste entre la delicada situación legal de la expresidenta y su relajada reaparición pública en territorio escandinavo.

De los estrados judiciales a las celebraciones

De acuerdo con el reporte divulgado por Expressen, la exesposa de Gustavo Petro regresó a Suecia de manera sorpresiva y, lejos de mantener un perfil bajo debido a los señalamientos en su contra, fue vista «festejando con amigos».

Este hecho ha generado una ola de indignación y debate en las plataformas digitales, donde usuarios y analistas políticos cuestionan la actitud de Alcocer frente a la gravedad de los delitos de los que se le acusa. En la política moderna, la imagen pública durante un proceso de investigación es fundamental, y este tipo de apariciones suelen ser interpretadas como un desafío a las autoridades o una muestra de impunidad.

«No es verdad»: Alcocer entre risas

A pesar de las críticas por su comportamiento social, la exprimera dama no ha guardado silencio frente a su situación jurídica. El medio sueco destacó en su titular la respuesta directa de la Verónica Alcocer frente a los cargos de corrupción que pesan sobre sus hombros.

«No es verdad», con esta frase la que fuera esposa de Gustavo Petro desestimó las acusaciones, manteniendo su postura de inocencia frente a lo que sus defensores podrían calificar como una persecución política o un «lawfare» (guerra jurídica).

El papel de Suecia como refugio político y mediático

Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre cómo exlíderes políticos utilizan países europeos —en este caso Suecia, conocido por sus altos estándares de derechos humanos y asilo— como refugio temporal o definitivo cuando enfrentan tormentas judiciales en sus países de origen o en tribunales internacionales.

Por el momento, la publicación de Expressen deja abiertos varios interrogantes: ¿Acelerará esta reaparición pública alguna orden de extradición o acción judicial internacional? Mientras la justicia avanza, las imágenes de su celebración en Suecia seguirán alimentando el debate público sobre la ética y la responsabilidad de los exgobernantes y su entorno familiar.

Expressen vetado en Colombia

En Colombia este medio está vetado, desde que el medio sueco reveló un reportaje anterior hablando sobre los excesos de la exesposa de Petro en esas tierras europeas.