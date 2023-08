Escándalo: «Guardaespaldas» sería quien grababa a Britney Spears desnuda según TMZ

A medida que pasan los días, al divorcio de Britney Spears le salen sórdidas historias que se desprenden de declaraciones de su ex esposo.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Ahora el portal TMZ, reveló que Sam Asghari ex esposo de Britney Spears le compartió a un tercero quién era la persona que grabó a su esposa «desnuda bailando» entre otras. Se trata de un guardaespaldas que a quien la cantante no solo le pidió que le hiciera las tomas sino que posiblemente que otro de grupo de seguridad intimó con ella. La revelación no busca que ella sea la comidilla de los medios, ya que Asghari quien afirmó que no esta pidiendo ningún dinero extra solo lo establecido en lo firmado al casarse es que le deben poner cuidado porque «en muchas ocasiones ella ha estado en un estado frágil e hipersexualizado, lo que ha contribuido a que tome decisiones peligrosas» o conductas inapropiadas de personalidad. TMZ, que es la fuente de los escándalos y noticias de primera mano de las celebridades, dio a entender que también existen fotografías comprometedoras de Spears y su personal de seguridad. Ante estas declaraciones aún los bogados de ella se han pronunciado pero como lo dijo People, al parecer esto fue lo que inicio el proceso al hallar las evidencias 14 meses después de un matrimonio «tóxico», lleno de «drama» y que lleva «meses» hundiéndose como un barco en el agua.

QUIÉN LE TOMABA O HACIA LOS VIDEOS A BRITNEY «DESNUDA» MISTERIO EN DIVORCIO

El instagram de Britney Spears está siendo seguido por los medios y abogados entre otros, dicen que hasta psicólogos analizan en detalle algunas de las fotos además de videos para dar opiniones sobre su personalidad. A puertas del lanzamiento del libro «The Woman On Me» cada día salen más noticias, lo que para algunos acrecentará la lectura de su biografía autorizada y escrita por ella.

Sigue más noticias de entretenimiento.