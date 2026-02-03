Resumen: Marius, quien llegó a la familia real con apenas 4 años cuando su madre se casó con el príncipe Haakon en 2001, siempre fue visto como el "hijo rebelde"

Escándalo en la Realeza: Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, se declara culpable de 24 delitos pero niega violaciones

Minuto30.com .- Los cimientos de la monarquía noruega se estremecen. Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la princesa Mette-Marit, esposa del heredero a la corona, ha comparecido este lunes ante el tribunal para enfrentar un juicio histórico que lo vincula con un total de 38 delitos. En una primera sesión cargada de tensión, el joven de 29 años reconoció su culpabilidad en cargos menores, pero mantuvo un rotundo “no” ante las acusaciones más graves: cuatro cargos de violación.

El juicio, que se estima tendrá una duración de siete semanas, se desarrolla bajo un hermetismo casi total por petición de la defensa. No se permitieron fotografías de su llegada ni de su comparecencia; solo dibujos realizados a mano alzada dan fe de un Marius que, según cronistas presentes, permaneció “encorvado sobre el escritorio, escribiendo o dibujando en un papel” mientras el fiscal relataba su prontuario.

El expediente del horror: De drogas a agresiones sexuales

De los 38 cargos que pesan en su contra, Borg se declaró culpable de 24. Sin embargo, la atención se centra en los delitos que niega. La fiscalía sostiene que en el celular de Marius se hallaron videos incriminatorios que lo vinculan con presuntas agresiones sexuales.

La lista de acusaciones es extensa y perturbadora:

Violación: Un caso de violación durante el sueño que culminó en acto sexual y tres casos adicionales de abuso mientras las víctimas dormían.

Violencia y Abuso: Maltrato en relaciones cercanas y amenazas.

Delitos Sexuales: Seis casos de conducta ofensiva por fotografiar genitales de mujeres sin su consentimiento.

Drogas y Tránsito: Posesión de estupefacientes, conducción a exceso de velocidad y manejo sin licencia.

La defensa, liderada por sus abogados, argumentó que Marius no acepta los cargos de violación porque “percibió todos los incidentes como relaciones sexuales completamente normales y voluntarias”. No obstante, una de las denunciantes ya subió al estrado en esta primera jornada, solicitando, junto a las demás víctimas, el resguardo total de su identidad.

Marius, quien llegó a la familia real con apenas 4 años cuando su madre se casó con el príncipe Haakon en 2001, siempre fue visto como el “hijo rebelde”, pero hoy su situación legal lo tiene bajo prisión preventiva. Durante la audiencia, el joven se negó a responder preguntas sobre su vida privada o su ocupación actual, limitándose a escuchar el relato de sus antecedentes penales.

Mette-Marit: Un pasado que vuelve a acechar

Este escándalo no llega en un vacío. La monarquía noruega atraviesa su peor crisis de popularidad, alimentada por las sombras que rodean a la princesa Mette-Marit.

A la conducta errática de su hijo se suma el resurgimiento de rumores, alimentados por los archivos desclasificados recientemente, sobre su presunta relación cercana con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein, con quien se habrían dado encuentros incluso en su isla privada.

