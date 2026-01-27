Menú Últimas noticias
    ¡Escándalo en Hollywood! Sydney Sweeney podría enfrentar cargos legales por polémico truco publicitario

    La protagonista de Euphoria realizó la intervención como parte de la promoción de su nueva marca de lencería en el emblemático letrero de Hollywood.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Fotos: Instagram Sydney Sweeney
    Resumen: Sydney Sweeney, actriz de Euphoria, quedó en el centro de la polémica luego de protagonizar una intervención publicitaria en el icónico letrero de Hollywood para promocionar su marca de lencería. Aunque la producción contaba con permiso para grabar en la zona, no tenía autorización para escalar o intervenir el monumento, por lo que la acción podría derivar en cargos por allanamiento o vandalismo. Las autoridades evalúan el caso mientras crece el debate sobre el uso comercial de símbolos históricos.

    Sydney Sweeney, actriz estadounidense conocida por su participación en series como Euphoria, se encuentra en el centro de una controversia que podría derivar en consecuencias legales, luego de protagonizar una acción publicitaria poco convencional en el emblemático letrero de Hollywood, en Los Ángeles.

    La intérprete fue captada en un video difundido por el portal TMZ mientras escalaba parte de la estructura del icónico cartel y colgaba una hilera de sostenes en lo alto de las letras durante la noche. La grabación, que posteriormente fue compartida en redes sociales, haría parte de la estrategia de promoción de su nueva marca de lencería.

    Permiso limitado y falta de autorización para intervenir el monumento

    De acuerdo con medios estadounidenses, aunque la producción contaba con un permiso otorgado por FilmLA para realizar grabaciones en las inmediaciones del lugar, dicha autorización no incluía tocar, escalar ni modificar físicamente el cartel. Así lo aclaró la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad responsable de los derechos de propiedad intelectual del símbolo.

    La Cámara precisó además que no fue consultada ni otorgó licencia alguna para el uso comercial del letrero, lo que abre la posibilidad de que Sweeney y su equipo enfrenten acciones legales por presunto allanamiento o vandalismo, en caso de que las autoridades decidan avanzar con una denuncia.

    Posibles repercusiones legales

    Especialistas en derecho, citados por la prensa internacional, advierten que este tipo de acciones podrían configurar una infracción por invasión o alteración de un bien protegido, teniendo en cuenta que el acceso al cartel está restringido y su intervención está prohibida sin permisos específicos. Las sanciones podrían incluir multas económicas o cargos menores, si se determina que hubo daños a la estructura.

    Hasta el momento, ni la Policía de Los Ángeles ni la Fiscalía han confirmado la existencia de una denuncia formal. No obstante, representantes de la Cámara de Comercio han señalado que el caso continúa en revisión.

    Críticas y repercusión pública

    Las imágenes generaron una fuerte reacción en redes sociales y en distintos sectores de opinión. Mientras algunos cuestionan la estrategia publicitaria por considerar que vulnera un símbolo histórico, otros sostienen que este tipo de acciones buscan deliberadamente impacto mediático.

    La marca de lencería impulsada por la actriz, respaldada por inversionistas privados, intenta posicionarse en el mercado a través de campañas visuales de alto impacto, aunque persiste el debate sobre si los riesgos legales y la percepción pública superan los beneficios de visibilidad.

    Un símbolo cultural en el centro del debate

    El letrero de Hollywood, instalado en las colinas de Los Ángeles desde 1923 y administrado por el Hollywood Sign Trust, es un símbolo cultural protegido tanto física como legalmente. Su intervención sin las autorizaciones correspondientes ha reavivado la discusión sobre los límites del uso comercial de espacios patrimoniales.

    Por ahora, el caso de Sydney Sweeney permanece bajo observación por parte de las autoridades y de las entidades encargadas de la administración del cartel, mientras la actriz continúa con su actividad promocional sin pronunciarse públicamente sobre una eventual acción legal en su contra.


