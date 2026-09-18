Escándalo en el Liceo Naval de Perú: 10 menores aprehendidos por agresión sexual y denuncias de bullying ignorado

Resumen: El ataque habría ocurrido el pasado 15 de septiembre en el interior de un bus que trasladaba a un grupo de estudiantes de regreso de un campeonato de futsal.

Minuto30.com .- La presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, ha desencadenado una crisis institucional y la intervención directa de la Presidencia del Perú. El caso, que expone una preocupante cadena de negligencias, cobró un nuevo giro judicial con la situación legal de los presuntos implicados.

Aprehenciones y liberaciones tras la agresión sexual

El ataque habría ocurrido el pasado 15 de septiembre en el interior de un bus que trasladaba a un grupo de estudiantes de regreso de un campeonato de futsal. Por su presunta participación directa en esta agresión sexual, 10 menores de edad fueron aprehendidos por las autoridades.

Sin embargo, el caso generó nuevas reacciones luego de que el Juzgado Tercero de Familia en Lima ordenara la liberación de 4 de estos jóvenes en las últimas horas, mientras continúan las investigaciones a cargo de la Policía y la Fiscalía

El antecedente: Bullying sistemático y encubierto

La agresión sexual parece ser la escalada de un problema que ya estaba enquistado en el colegio. Durante su declaración ante el Ministerio Público, el menor agraviado denunció que ya sufría episodios de bullying dentro de la institución antes de que ocurriera el ataque en el bus.

Esta versión fue confirmada por una docente de Ciencia y Tecnología del plantel, quien aseguró haber advertido previamente a los directivos sobre las situaciones de acoso escolar. Según la profesora, sus alertas fueron ignoradas debido a la burocracia interna y, peor aún, recibió represalias por reportar los acontecimientos. Por su parte, el director regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio Gonzales, confirmó que la entidad estatal nunca recibió reportes formales previos por parte del colegio para frenar estos abusos.

Negligencia en la custodia y reorganización total

El Ministerio de Educación (Minedu) cuestionó severamente que el traslado de los más de 20 alumnos se realizara en una unidad particular sin cámaras de videovigilancia. La situación se agrava tras la confirmación de la Defensoría del Pueblo: el conductor y dos trabajadores del Liceo Naval estaban presentes en el vehículo durante el trayecto donde se perpetró la agresión, lo que evidencia una presunta negligencia institucional al no garantizar la seguridad de los menores.

Ante el profundo rechazo de los padres de familia y la gravedad de los delitos, el Gobierno peruano anunció que el Liceo Naval Almirante Guise será sometido a una reorganización total y pasará a ser administrado de forma directa por el Ministerio de Educación.