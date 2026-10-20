Resumen: Una joven denunció en redes sociales que fue agredida presuntamente por su pareja sentimental y su suegro en el centro comercial Jardín Plaza, en Cali. La mujer afirmó que habría sufrido otros episodios de violencia y aseguró que acudió a las autoridades. Tras mencionar supuestos vínculos de los señalados con entidades públicas, la Secretaría de Movilidad de Cali aclaró que uno de ellos no tiene contrato directo con la entidad, mientras que la Gobernación del Valle negó que el suegro esté vinculado a su administración.

¡Escándalo en Cali! Mujer denunció agresión de su pareja y su suegro en pleno centro comercial

Una denuncia difundida en redes sociales dio a conocer un presunto caso de violencia contra una mujer en el centro comercial Jardín Plaza, en el sur de Cali. La denunciante señaló a su pareja sentimental y a su suegro de agredirla físicamente y aseguró que los conflictos familiares venían de tiempo atrás.

En un video, la mujer explicó que decidió contar lo sucedido pese a sentir vergüenza por la situación. También mostró lesiones que atribuyó a los dos hombres y afirmó que el episodio ocurrió frente a otras personas que se encontraban en el establecimiento.

“Mi nombre es Ana Catalina González y hago este video con mucha pena, pero acabé de ser agredida por mi suegro, el papá de mi esposo, y por mi pareja sentimental en Jardín Plaza”, manifestó.

La denuncia apunta a conflictos familiares previos

Según su relato, la confrontación habría comenzado por un desacuerdo relacionado con unos comentarios sobre su suegra. La mujer afirmó que, después de un reclamo de su pareja, se produjo la presunta agresión.

“Eso le bastó para pegarme delante de todo el mundo y decirme palabras groseras bastante fuertes para mí. Incluso me rompieron hasta la camisa”, aseguró.

La denunciante también manifestó que habría enfrentado otros episodios de maltrato en su entorno familiar. Entre ellos, mencionó una situación ocurrida durante su embarazo, cuando, según dijo, recibió un golpe en medio de una discusión relacionada con su pareja.

La mujer, quien tiene un bebé de cinco meses, aseguró que acudió a la Policía para presentar las respectivas denuncias y que buscó atención médica en su EPS después de lo ocurrido.

Hasta el momento, no se conocen detalles adicionales sobre el avance de las actuaciones de las autoridades ni sobre posibles medidas adoptadas frente a los señalados.

Secretaría de Movilidad aclaró el vínculo contractual

Otro aspecto que tomó relevancia tras la publicación fue la presunta relación de los señalados con entidades públicas. La denunciante aseguró que su suegro habría hecho comentarios sobre su poder y sus contactos para intimidarla.

“Él Mientras hacía esto, me dijo que podía hacer conmigo lo que le diera la gana porque tenía mucho poder. También le dijo a mi papá que hiciera lo que quisiera, que él tenía mucha gente, porque es una persona trabaja con el Estado, con la Secretaría de Movilidad y la Gobernación”, indicó.

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Frente a la denuncia, la Secretaría de Movilidad de Cali rechazó cualquier forma de violencia contra las mujeres y pidió esclarecer los hechos.

Sobre el vínculo laboral mencionado, la entidad precisó que el hombre señalado no tiene un contrato directo con la Secretaría, sino que estaría relacionado con un contrato celebrado con un tercero para atender necesidades de esa dependencia.

Esta aclaración corresponde a la modalidad contractual y no establece responsabilidades frente a la presunta agresión.

Gobernación del Valle se pronunció sobre el caso

La gobernadora del Valle del Cauca también rechazó los hechos denunciados y aseguró que ordenó verificar si los implicados tienen algún vínculo con la administración departamental.

Posteriormente, la Gobernación aclaró que el hombre señalado como suegro de la denunciante no está vinculado con esa administración.

Por ahora, la información disponible recoge la denuncia de la mujer y los pronunciamientos institucionales sobre los posibles vínculos laborales mencionados. Las circunstancias de la presunta agresión y las responsabilidades correspondientes deberán establecerse mediante las actuaciones de las autoridades competentes.