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    Escándalo de los audios de Grau tumba a Juan Carlos Hurtado: renuncia a la presidencia de Ecopetrol

    Esta turbulencia corporativa llega en un momento de máxima tensión, justo en la víspera de una asamblea general de la compañía

    Publicado por: SoloDuque

    ecopetrol
    Escándalo de los audios de Grau tumba a Juan Carlos Hurtado: renuncia a la presidencia de Ecopetrol

    Resumen: La filtración de unas grabaciones en las que se discuten negocios y cuotas de poder con el empresario catalán Manel Grau precipitó la salida del alto ejecutivo. La empresa petrolera enfrenta una asamblea crucial este martes.

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    Minuto30.com .- Un fuerte sacudón estremeció este lunes a la empresa más importante de Colombia. Juan Carlos Hurtado presentó su carta de renuncia a la presidencia de Ecopetrol, acorralado por el reciente escándalo mediático y judicial desatado tras la filtración de unas comprometedoras grabaciones.

    La salida de Hurtado se produce horas después de que salieran a la luz pública audios de reuniones privadas en las que habría participado junto al controvertido empresario catalán Manel Grau. En dichas conversaciones, se escuchan presuntas negociaciones relacionadas con millonarios contratos de la estatal petrolera, así como el direccionamiento de importantes nombramientos directivos al interior de la compañía.

    Transición en la cúpula petrolera

    Ante el vacío de poder y la necesidad de enviar un mensaje de estabilidad a los mercados, la junta directiva activó de inmediato sus protocolos de sucesión. Se confirmó que Camilo Barco asumirá la presidencia de Ecopetrol de manera temporal, mientras se surte el proceso de selección de un nuevo presidente en propiedad que logre sortear la crisis reputacional.

    Asamblea clave a la vista

    Esta turbulencia corporativa llega en un momento de máxima tensión, justo en la víspera de una asamblea general de la compañía programada para este martes 15 de septiembre. Se espera que durante este encuentro, los accionistas y la junta directiva aborden no solo los resultados financieros de la empresa, sino que exijan explicaciones detalladas sobre las presuntas irregularidades expuestas en los audios y definan el rumbo de la nueva administración.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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