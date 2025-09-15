Escalada de tensiones: EE.UU. lanza segundo ataque militar contra "narcoterroristas de Venezuela"

El presidente Donald Trump confirmó este lunes un nuevo ataque de las fuerzas armadas estadounidenses en el mar Caribe, en el que una lancha con tres personas a bordo fue destruida. El mandatario hizo el anuncio a través de un mensaje en su red social Truth Social, en el que aseguró que los fallecidos eran «narcoterroristas de Venezuela» que transportaban narcóticos ilegales.

El mensaje de Trump estuvo acompañado por un video de vigilancia en el que se observa una lancha en alta mar que es destruida por completo tras una explosión. Este es el segundo ataque de este tipo que se confirma en la zona. Hace dos semanas, una embarcación en movimiento con 11 personas fue abatida.

El presidente Trump afirmó que ninguna fuerza estadounidense resultó herida en esta nueva operación. La acción se enmarca en un amplio despliegue militar en el sur del Caribe, el cual busca combatir el tráfico de drogas.

Este despliegue militar estadounidense ha generado una escalada de tensiones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Maduro ha acusado a Washington de preparar una “agresión de carácter militar” para provocar un “cambio de régimen” en su país, señalando que el objetivo final sería el control de las riquezas venezolanas como el petróleo.

Más temprano este lunes, Maduro había advertido a los países del «gran Caribe» sobre una posible «gran guerra» en la región, en caso de que las tensiones continúen. Asimismo, denunció que los videos de los ataques son parte de una manipulación mediática para vincular a su país con el narcotráfico y justificar una intervención militar.

@redmasnoticias #Mundo | Nicolás Maduro, en un encuentro con medios internacionales, y junto a los miembros de la cúpula militar, se refirió a la situación con Estados Unidos, al señalar que el objetivo de la administración de Donald Trump es apoderarse de las inmensas riquezas de Venezuela, como el petróleo y el oro. Advirtió que la militarización del Caribe podría desencadenar una lucha por un "cambio de régimen" con fines económicos. Maduro también afirmó que la comunicación con el gobierno estadounidense está "deshecha" y culpó a las "amenazas y chantajes" por el deterioro de la relación. ♬ sonido original – redmasnoticias

El líder chavista ya había ordenado el despliegue de 25.000 efectivos militares en estados fronterizos con Colombia y en la franja del Caribe como medida preventiva, en un claro reflejo de la escalada militar en la zona.