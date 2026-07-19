La mujer fue encotrada muerta con una correa en el cuello y el frió cemento de unas escalas en Aranjuez. Foto: Cortesía

Resumen: La causa del deceso habría sido una asfixia mecánica, confirmando que se trató de un acto violento; aunque en medicina Legal se confirmará tanto su identidad como la causa de muerte.

¡Escabroso asesinato en la nororiental! A «erika » la encontraron muerta en unas escalas en Aranjuez

Minuto30.com .- La tranquilidad del amanecer dominical se vio abruptamente interrumpida para los habitantes del nororiente de Medellín. A las 6:40 a. m. de este 19 de julio, transeúntes realizaron el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer sobre unas escalas de concreto en el barrio San Isidro. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer este presunto caso de homicidio que estremece a la ciudad.

El lamentable suceso, ocurrido en la jurisdicción de la comuna Aranjuez, ha encendido las alarmas de las autoridades locales por la crueldad y las circunstancias en las que fue encontrada la víctima.

¿Quién es la víctima y qué se sabe de ella?

Hasta el momento, la identidad plena de la mujer es desconocida. Según los primeros reportes, se trata de una persona de sexo femenino de entre 40 y 45 años de edad, quien al parecer era una habitante en situación de calle.

Testigos del sector indicaron que la mujer frecuentaba constantemente esta zona del barrio San Isidro y que era conocida en la comunidad simplemente bajo el apodo de «Erika». No se tienen más detalles sobre sus familiares, de quienes se presume viven en Medellín, o su lugar de origen.

¿Cómo ocurrió el hallazgo y cuál fue la causa de muerte?

El cuerpo fue avistado a primera hora de la mañana en la Carrera 53 con Calle 94a, reposando sobre unas escaleras de concreto.

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De acuerdo con la inspección técnica preliminar, el cuerpo presentaba un evidente surco de presión. La mujer tenía amarrada al cuello una correa fabricada en material de lona de color negro. Estos indicios apuntan a que la causa del deceso habría sido una asfixia mecánica, confirmando que se trató de un acto violento.

Investigación en curso

Autoridades se desplazaron al lugar para realizar la Inspección Técnica a cadáver y recolectar las pruebas materiales en la escena del crimen. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para establecer su identidad oficial y confirmar científicamente las causas de la muerte.

Además se busca identificar al responsable o responsables de este escabroso crimen.