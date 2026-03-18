Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    «Esa maña aquí no funciona»: Gobernador de Antioquia celebra el retiro de la Minga y lanza dardo al Gobierno Nacional

    “El traslado a Medellín era innecesario y peligroso” sentenció el gobernador de Antioquia

    Publicado por: SoloDuque

    «Esa maña aquí no funciona»: Gobernador de Antioquia celebra el retiro de la Minga y lanza dardo al Gobierno Nacional

    Resumen: El mandatario hizo un reconocimiento especial a la Policía Nacional y a los ciudadanos "de a pie" que se mantuvieron vigilantes durante las horas de tensión

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Con un mensaje de victoria política y orden público, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el regreso de las comunidades indígenas a sus resguardos, poniendo fin a la toma de La Alpujarra. Tras una jornada de bloqueos que paralizó el centro administrativo de Medellín, el mandatario fue tajante: en Antioquia, las “vías de hecho” no doblegan a las instituciones.

    “Si Antioquia resiste, Colombia se salva”

    A través de sus canales oficiales, Rendón envió un contundente mensaje que resuena en todo el país, posicionando al departamento como el bastión de la oposición a los métodos de movilización que han caracterizado al actual Gobierno Nacional.

    “El traslado a Medellín era innecesario y peligroso: niños, jóvenes y mujeres expuestos. Abiertos al diálogo, sí; pero nunca bajo presión, violencia o bloqueos. ¡En Antioquia, esa maña no funciona!”, sentenció el Gobernador.

    El mandatario hizo un reconocimiento especial a la Policía Nacional y a los ciudadanos “de a pie” que se mantuvieron vigilantes durante las horas de tensión. Para la Gobernación, el retiro de la Minga no es solo un alivio logístico, sino un precedente nacional sobre cómo manejar movilizaciones sociales sin ceder a la parálisis institucional.

    Balance en La Alpujarra: Limpieza y normalidad

    A esta hora, el Centro Administrativo La Alpujarra recupera su pulso habitual. Equipos de limpieza de Emvarias trabajaron durante la madrugada para retirar residuos y lodos dejados tras la concentración y el flujo vehicular en el centro regresa a la normalidad

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.