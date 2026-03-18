Resumen: El mandatario hizo un reconocimiento especial a la Policía Nacional y a los ciudadanos "de a pie" que se mantuvieron vigilantes durante las horas de tensión

«Esa maña aquí no funciona»: Gobernador de Antioquia celebra el retiro de la Minga y lanza dardo al Gobierno Nacional

Minuto30.com .- Con un mensaje de victoria política y orden público, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el regreso de las comunidades indígenas a sus resguardos, poniendo fin a la toma de La Alpujarra. Tras una jornada de bloqueos que paralizó el centro administrativo de Medellín, el mandatario fue tajante: en Antioquia, las “vías de hecho” no doblegan a las instituciones.

“Si Antioquia resiste, Colombia se salva”

A través de sus canales oficiales, Rendón envió un contundente mensaje que resuena en todo el país, posicionando al departamento como el bastión de la oposición a los métodos de movilización que han caracterizado al actual Gobierno Nacional.

“El traslado a Medellín era innecesario y peligroso: niños, jóvenes y mujeres expuestos. Abiertos al diálogo, sí; pero nunca bajo presión, violencia o bloqueos. ¡En Antioquia, esa maña no funciona!”, sentenció el Gobernador.

El mandatario hizo un reconocimiento especial a la Policía Nacional y a los ciudadanos “de a pie” que se mantuvieron vigilantes durante las horas de tensión. Para la Gobernación, el retiro de la Minga no es solo un alivio logístico, sino un precedente nacional sobre cómo manejar movilizaciones sociales sin ceder a la parálisis institucional.

Reconocimiento a la @PoliciaColombia y a los Antioqueños, a los de a pie, a todos los que estuvieron vigilantes y firmes en la defensa de este pueblo libre. Sin duda, estas actuaciones sientan un precedente para el país. Los indígenas regresan a los resguardos. Su traslado a… pic.twitter.com/S1NYGL9hDu — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 18, 2026

Balance en La Alpujarra: Limpieza y normalidad

A esta hora, el Centro Administrativo La Alpujarra recupera su pulso habitual. Equipos de limpieza de Emvarias trabajaron durante la madrugada para retirar residuos y lodos dejados tras la concentración y el flujo vehicular en el centro regresa a la normalidad