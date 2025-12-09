Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¿Esa furia si era por golosinas? Oso negro ataca a cuidador en pleno show y queda en video

    El parque safari emitió un comunicado argumentando las posibles causas del ataque

    Publicado por: SoloDuque

    ¿Esa furia si era por golosinas? Oso negro ataca a cuidador en pleno show y queda en video

    Resumen: El parque safari emitió un comunicado argumentando las posibles causas del ataque; sin embargo quedan dudas por la furia que se le ve al animal ¿fue por unas golosinas?

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un preocupante incidente se registró en el Parque Safari de Hangzhou, China, donde un oso negro atacó a su cuidador mientras realizaban un espectáculo frente al público.

    Afortunadamente, el trabajador logró salir del incidente y se encuentra a salvo. Sin embargo, el parque tomó medidas inmediatas y el oso negro ha sido retirado de los espectáculos públicos de manera permanente.

    El parque safari emitió un comunicado argumentando las posibles causas del ataque. Las autoridades del parque sugieren que el ataque probablemente fue desencadenado por el olor de las golosinas que el cuidador llevaba consigo. Este olor pudo haber provocado la reacción instintiva del animal.

    Sin embargo si causa sorpresa la furia con la que el animal ataca al cuidador.

    oso ataca cuidador

    Oso negro ataca a su cuidador en pleno show. Captura de video

    Aquí más Noticias Virales

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.