¿Esa furia si era por golosinas? Oso negro ataca a cuidador en pleno show y queda en video

Resumen: El parque safari emitió un comunicado argumentando las posibles causas del ataque; sin embargo quedan dudas por la furia que se le ve al animal ¿fue por unas golosinas?
Minuto30.com .- Un preocupante incidente se registró en el Parque Safari de Hangzhou, China, donde un oso negro atacó a su cuidador mientras realizaban un espectáculo frente al público.
Afortunadamente, el trabajador logró salir del incidente y se encuentra a salvo. Sin embargo, el parque tomó medidas inmediatas y el oso negro ha sido retirado de los espectáculos públicos de manera permanente.
El parque safari emitió un comunicado argumentando las posibles causas del ataque. Las autoridades del parque sugieren que el ataque probablemente fue desencadenado por el olor de las golosinas que el cuidador llevaba consigo. Este olor pudo haber provocado la reacción instintiva del animal.
Sin embargo si causa sorpresa la furia con la que el animal ataca al cuidador.
