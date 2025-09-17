Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Es una edificación de tres niveles! Fico confirma que bomberos atienden incendio en Guayabal

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, informó que cinco tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, con el apoyo del DAGRD, se encuentran atendiendo un incendio estructural en el barrio Guayabal.

La emergencia, que se registró en la carrera 50FF con 7 Sur, se presenta en una edificación de tres niveles, con material aglomerado en su interior. Según el reporte del mandatario, no hay personas lesionadas.

Los bomberos Medellín continúan en el lugar para controlar y aislar el incendio, que ha generado una gran columna de humo en la ciudad.

