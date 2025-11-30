Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    ¡Es una bebé que se adapta! Tierna cachorrita busca hogar para toda la vida

    La cachorrita es muy amorosa, tierna y juiciosa, con una gran facilidad para adaptarse a nuevos entornos

    cachorrita para adopcion
    Minuto30.com .- Una adorable cachorrita de raza criolla, de solo dos meses de edad, está buscando con urgencia una familia que la adopte. La perrita se entrega desparasitada y está lista para encontrar un hogar estable.

    La cachorrita es muy amorosa, tierna y juiciosa, con una gran facilidad para adaptarse a nuevos entornos. Si estás considerando añadir un miembro peludo a tu familia y deseas brindarle amor y cuidado, esta pequeña está esperando por ti.

    Si deseas adoptarla y hacerla parte de tu familia de manera responsable, por favor, comunícate al número de contacto: 3046337959.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


