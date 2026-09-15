Resumen: Lo que debería ser una jornada rutinaria para revisar el pago del salario y cumplir con las obligaciones financieras, se ha convertido nuevamente en un "ritual" de frustración

Es quincena y la app de Bancolombia «lo sabe» . . . usuarios reportan que está caída

Minuto30.com .- Durante la jornada de pagos de este 15 de septiembre, miles de usuarios de Bancolombia se encontraron con un dolor de cabeza que ya parece costumbre: la caída de la aplicación móvil de la entidad bancaria, justo en el momento en que más se necesita.

Lo que debería ser una jornada rutinaria para revisar el pago del salario y cumplir con las obligaciones financieras, se ha convertido nuevamente en un «ritual» de frustración para los clientes de Bancolombia. A través de redes sociales, cientos de internautas han reportado problemas para ingresar a la plataforma, consultar saldos y realizar transferencias.

Entre la molestia y el humor

Como es habitual en estos casos, la situación no tardó en volverse tendencia. Los usuarios han optado por sortear la contingencia tecnológica con humor, inundando las redes con memes y comentarios sarcásticos que reflejan el sentir general.

Frases como «no solo las culebras saben que es quincena, la app de Bancolombia también» o «al menos así dura más la plata», se han popularizado rápidamente, evidenciando el malestar recurrente que sufren los clientes cada día 15 o 30 del mes.