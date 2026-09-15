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    Es quincena y la app de Bancolombia «lo sabe» . . . usuarios reportan que está caída

    Lo que debería ser una jornada rutinaria para revisar el pago del salario y cumplir con las obligaciones se ha convertido en un «ritual» de frustración

    Publicado por: SoloDuque

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    Es quincena y la app de Bancolombia «lo sabe» . . . usuarios reportan que está caída

    Resumen: Lo que debería ser una jornada rutinaria para revisar el pago del salario y cumplir con las obligaciones financieras, se ha convertido nuevamente en un "ritual" de frustración

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    Minuto30.com .- Durante la jornada de pagos de este 15 de septiembre, miles de usuarios de Bancolombia se encontraron con un dolor de cabeza que ya parece costumbre: la caída de la aplicación móvil de la entidad bancaria, justo en el momento en que más se necesita.

    Lo que debería ser una jornada rutinaria para revisar el pago del salario y cumplir con las obligaciones financieras, se ha convertido nuevamente en un «ritual» de frustración para los clientes de Bancolombia. A través de redes sociales, cientos de internautas han reportado problemas para ingresar a la plataforma, consultar saldos y realizar transferencias.

    Entre la molestia y el humor

    Como es habitual en estos casos, la situación no tardó en volverse tendencia. Los usuarios han optado por sortear la contingencia tecnológica con humor, inundando las redes con memes y comentarios sarcásticos que reflejan el sentir general.

    Frases como «no solo las culebras saben que es quincena, la app de Bancolombia también» o «al menos así dura más la plata», se han popularizado rápidamente, evidenciando el malestar recurrente que sufren los clientes cada día 15 o 30 del mes.

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    Captura de pantalla del 15 de septiembre a las 8:00pm

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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