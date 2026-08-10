¿Es posible predecir las réplicas de un temblor? Lo que debe saber después del terremoto en Quibdó

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Resumen: Un geólogo experto hizo un llamado a la calma e instó a la ciudadanía a no difundir falsas alarmas, aclarando que es científicamente imposible predecir el momento exacto de una réplica debido a la impredecible dinámica de reajuste de las placas tectónicas. El especialista explicó que el sismo principal ya liberó la mayor parte de su energía —por lo que los movimientos posteriores serán réplicas menores de distensión— y compartió material técnico para brindar tranquilidad e invitar a la población a no caer en desinformación.

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Tras el reciente evento sísmico registrado en el país, un geólogo profesional con experiencia de investigación en terremotos hizo un llamado urgente a la ciudadanía para guardar la tranquilidad y descartar cadenas de desinformación o falsas alarmas sobre supuestas predicciones de réplicas.

Imposibilidad científica de predecir réplicas

Frente a los rumores que circulan sobre la hora exacta en que ocurrirían nuevos sismos, el especialista enfatizó que determinar con anticipación la ocurrencia de un movimiento telúrico es científicamente imposible.

«Predecir con tiempo cuándo va a ser la réplica, que me enseñen quién lo hace porque tiene que ganarse el Premio Nobel. Eso es imposible de predecir porque no sabemos la dinámica de reajuste de las placas», sostuvo el geólogo.

Atenuación de energía y panorama actual

El experto detalló cómo se comporta el fenómeno telúrico tras la sacudida inicial:

Disipación de energía: Aunque las réplicas ya están ocurriendo, en sectores como el batolito antioqueño no se están sintiendo de forma significativa debido a que la mayor parte de la energía principal ya se liberó.

Reajuste de placas: El movimiento de mayor magnitud ya ocurrió y la actividad subsiguiente corresponderá a pequeñas réplicas de distensión.

Arco de influencia: El profesional compartió material gráfico para ilustrar el alcance del fenómeno y precisar en qué zonas se percibió con mayor intensidad.

Claves para la comunidad

Fuentes oficiales: Evitar la difusión de audios o mensajes no verificados que pretendan anticipar eventos sísmicos.

Tranquilidad: Comprender que las réplicas menores son un proceso físico normal de reajuste de la corteza terrestre.

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