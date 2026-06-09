¡Es oficial! El DIM confirma la salida anticipada del defensor José Ortiz

Resumen: La dirigencia del Medellín envió un mensaje sobre el futuro inmediato del club, confirmando que la salida del defensor hace parte del plan de trabajo que ya se adelanta con el nuevo banquillo

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín (DIM) confirmó en la tarde de este martes, 9 de junio de 2026, el inicio de la barrida en su nómina. A través de un comunicado oficial, ‘El Equipo del Pueblo’ anunció la salida del defensa central José Ortiz, quien no continuará vistiendo los colores del cuadro ‘Poderoso’.

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución sobre las 5:30 p. m., la desvinculación del jugador se dio de manera anticipada tras llegar a una conciliación entre ambas partes.

«El Equipo del Pueblo informa que llegó a un acuerdo con el defensa central José Ortiz, para dar por terminado el vínculo contractual que lo unía a nuestra institución de manera anticipada. Agradecemos su disposición con la institución y deseamos éxitos en sus futuros proyectos», se lee en el boletín.

La salida de Ortiz era un secreto a voces y uno de los movimientos más esperados por un sector de la hinchada, que venía exigiendo una reestructuración profunda en la zona defensiva del equipo tras el rendimiento del último semestre.

Reestructuración en marcha para el 2026-II

Aprovechando el anuncio, la dirigencia del Medellín envió un mensaje sobre el futuro inmediato del club, confirmando que la salida del defensor hace parte del plan de trabajo que ya se adelanta con el nuevo banquillo.

La institución aseguró que continúa trabajando junto al nuevo cuerpo técnico en la conformación de un plantel profesional competitivo de cara a la Liga BetPlay del segundo semestre de 2026, con el objetivo de «proteger el legado y engrandecer la historia» del rojo de la montaña.

El club anticipó que en los próximos días se seguirán comunicando oportunamente las nuevas salidas y los esperados refuerzos a través de sus canales oficiales.