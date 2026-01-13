¡Es oficial! BTS confirma dos conciertos históricos en Bogotá como parte de su gira mundial

El regreso de BTS a los escenarios mundiales incluirá, por primera vez, a Colombia. El grupo surcoreano confirmó dos conciertos en Bogotá los días 2 y 3 de octubre de 2026, fechas que marcan un hito para la comunidad ARMY en el país y consolidan a la capital como una parada estratégica dentro de su gira internacional.

Tras varios años de pausa como agrupación completa, debido al cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook retomarán su actividad conjunta con una ambiciosa gira que contempla más de 70 presentaciones en estadios de Asia, Europa, Norteamérica y América Latina.

Bogotá, una parada clave en Latinoamérica

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el escenario de los conciertos en la capital, el estadio El Campín se perfila como la principal opción, en función de los requerimientos técnicos y de aforo que demanda la producción del tour. La confirmación del lugar y otros detalles operativos se darían a conocer en los próximos meses.

La visita a Bogotá hace parte de un recorrido por América Latina que incluye presentaciones en Ciudad de México, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo, reforzando la presencia de la banda en la región como parte de su regreso a los escenarios.

Lo que se sabe sobre boletería y preventa

Hasta ahora, no se han anunciado fechas de preventa, venta general ni precios de las entradas para Colombia. No obstante, se espera que el proceso de comercialización siga un esquema similar al implementado en otros países, que contempla una preventa exclusiva para quienes cuenten con la ARMY Membership, membresía oficial que debe adquirirse previamente para acceder a esta etapa inicial.

Esto le podría interesar: La foto viral de Maluma «sin barba» que encendió las redes ¿real o feak?

Las productoras Páramo Presenta, Ocesa Colombia y Live Nation Latin habilitaron un registro informativo para los fanáticos interesados en recibir actualizaciones oficiales sobre el evento. Este registro no otorga acceso preferencial ni garantiza la compra de entradas, y su objetivo es mantener al público informado con datos verificados.

Desde la organización reiteraron que no existe actualmente ninguna preventa habilitada para el país, por lo que cualquier enlace, fecha o supuesto instructivo que circule en redes sociales debe considerarse falso. Toda la información oficial será divulgada únicamente a través de los canales autorizados.

Un regreso marcado por nuevos reconocimientos

El anuncio de la gira coincide con un momento de alta visibilidad internacional para BTS. Recientemente, Jin fue reconocido como Artista Masculino Más Popular en los Golden Disc Awards 2026, además de que el grupo obtuvo varias nominaciones en los iHeartRadio Music Awards.

Los conciertos en Bogotá prometen una producción de gran formato, con la puesta en escena, el despliegue visual y las coreografías que han caracterizado a la banda a lo largo de su trayectoria. El repertorio combinará algunos de sus mayores éxitos con canciones de su más reciente álbum, marcando oficialmente su regreso como grupo completo tras cuatro años de ausencia.

Para miles de fanáticos en Colombia, octubre de 2026 quedará registrado como un momento histórico: el debut en vivo de BTS en el país finalmente será una realidad.