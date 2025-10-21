Consejo de Estado ordena al presidente Petro retractarse por caso Gloria Lara
¡Es muy grave! Petro se escuda en la libertad de Uribe para impulsar una constituyente; ¿Se quiere perpetuar?

Resumen: El presidente Gustavo Petro aprovechó la absolución de Álvaro Uribe para impulsar una Constituyente, criticando que el fallo judicial "tapa la historia de la gobernanza paramilitar". El mandatario convocó a sus seguidores a la Plaza de Bolívar este viernes para iniciar la recolección de firmas para un "poder constituyente".

El presidente Gustavo Petro utilizó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez para intensificar su llamado a la ciudadanía a impulsar un «poder constituyente». En una fuerte reacción institucional, Petro criticó la decisión judicial y convocó a sus seguidores a la Plaza de Bolívar este viernes para iniciar la recolección de firmas.

El mandatario expresó su profundo desacuerdo con el fallo, que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas a Uribe. «El tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad», sentenció Petro.

Denuncia de «Gobernanza Paramilitar» y «Golpe de Estado»

El presidente vinculó directamente la decisión judicial con un intento de encubrimiento histórico. Afirmó que el fallo «tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia», refiriéndose a los políticos que, según él, llegaron al poder aliados con el narcotráfico y desataron un «genocidio».

Petro escaló sus acusaciones al plano nacional e internacional, sugiriendo que la oposición busca un «golpe de estado», incluso a través de la Comisión de Acusaciones. Mencionó que el expresidente estadounidense Donald Trump se aliaría con Uribe y otros políticos para buscar sanciones en su contra.

«Quien Define es el Pueblo»

Ante lo que considera un ataque institucional y una alianza de poderes en su contra, Petro concluyó que «ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo».

Como respuesta directa a la absolución de Uribe y al presunto complot, el Presidente convocó a sus seguidores: «Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente».

