¡Es muy grave! Petro se escuda en la libertad de Uribe para impulsar una constituyente; ¿Se quiere perpetuar?

El presidente Gustavo Petro utilizó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez para intensificar su llamado a la ciudadanía a impulsar un «poder constituyente». En una fuerte reacción institucional, Petro criticó la decisión judicial y convocó a sus seguidores a la Plaza de Bolívar este viernes para iniciar la recolección de firmas.
El mandatario expresó su profundo desacuerdo con el fallo, que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas a Uribe. «El tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad», sentenció Petro.
Denuncia de «Gobernanza Paramilitar» y «Golpe de Estado»
El presidente vinculó directamente la decisión judicial con un intento de encubrimiento histórico. Afirmó que el fallo «tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia», refiriéndose a los políticos que, según él, llegaron al poder aliados con el narcotráfico y desataron un «genocidio».
Petro escaló sus acusaciones al plano nacional e internacional, sugiriendo que la oposición busca un «golpe de estado», incluso a través de la Comisión de Acusaciones. Mencionó que el expresidente estadounidense Donald Trump se aliaría con Uribe y otros políticos para buscar sanciones en su contra.
«Quien Define es el Pueblo»
Ante lo que considera un ataque institucional y una alianza de poderes en su contra, Petro concluyó que «ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo».
Como respuesta directa a la absolución de Uribe y al presunto complot, el Presidente convocó a sus seguidores: «Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente».
