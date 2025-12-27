¡Es mansito! Tatan, el pitbull, se perdió por El Popular y su familia lo busca

Resumen: Si usted tiene información sobre su paradero, lo ha visto deambulando o sabe quién lo tiene resguardado, por favor comuníquese de manera urgente
Minuto30.com .- Una familia del nororiente de Medellín busca desesperadamente a su gran compañero, Tatán. El perro, de raza Pitbull, se extravió en el área comprendida entre los barrios Popular 1 y Villa del Socorro, específicamente en el sector conocido como La Paz.
Sus dueños, quienes se encuentran profundamente angustiados, enfatizan que Tatán es un perro absolutamente noble y no es agresivo. Piden a los vecinos que, si lo ven, traten de resguardarlo o llamarlo por su nombre, ya que es un animal de hogar que probablemente esté asustado y desorientado por el ruido de las festividades.
Detalles de Tatán para identificarlo
Nombre: Tatán.
Raza: Pitbull.
Personalidad: Muy dócil, juguetón y amigable.
Zona de búsqueda: Sector La Paz, Popular 1 y Villa del Socorro (Comuna 1).
Un llamado a la solidaridad en la Comuna 1
Dada la cercanía entre estos sectores del nororiente, es posible que Tatán se haya desplazado hacia callejones aledaños o sectores como Santo Domingo o Andalucía. Su familia espera recuperarlo pronto para que pase el resto del año en casa.
Si usted tiene información sobre su paradero, lo ha visto deambulando o sabe quién lo tiene resguardado, por favor comuníquese de manera urgente a la siguiente línea:
WhatsApp de contacto: 317 244 75 62
Desde Minuto30, recordamos que la unión de los vecinos es la clave para que las mascotas regresen a sus hogares. Compartir esta información en sus grupos de WhatsApp del barrio o estados de redes sociales puede marcar la diferencia. ¡Ayúdanos a que Tatán regrese con los suyos!
¿Has visto a Tatán por el sector de La Paz? Comunícate de inmediato al 317 244 75 62. ¡Tu ayuda es fundamental!
