«Es inadmisible»: Procurador Gregorio Eljach exige medidas contundentes tras ataques a la Fuerza Pública en Chocó y Cauca

Minuto30.com .- El panorama del orden público en Colombia ha generado una fuerte reacción desde los más altos niveles de la institucionalidad. Tras los recientes hechos de violencia que incluyeron una asonada contra una unidad militar en Carmen de Atrato, Chocó, y el hostigamiento a la estación de policía en Suárez, Cauca, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, rompió el silencio con un llamado enérgico y urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes.

Para el jefe del Ministerio Público, la situación ha llegado a un punto crítico donde no bastan los comunicados, sino que se requieren acciones contundentes para frenar el asedio contra quienes portan el uniforme de la patria.

Derechos de los uniformados: Una prioridad nacional

Eljach Pacheco fue enfático al señalar que la garantía de los derechos fundamentales no puede ser selectiva. “Es imperativo que se respeten los derechos fundamentales de policías y militares en todo el país. Lograr que se garanticen para ellos condiciones idóneas y dignas depende, en gran parte, de que a su vez les sea posible hacerlo a la hora de cumplir sus deberes con la ciudadanía”, afirmó el Procurador.

El jefe del ente de control calificó como “inadmisible” que las comunidades, muchas veces bajo presión, terminen convirtiéndose en obstáculos para que la Fuerza Pública ejerza su misión constitucional. Según el Procurador, estas acciones no solo deslegitiman el quehacer de los soldados, sino que dejan a la población civil en una situación de vulnerabilidad extrema ante cualquier eventualidad de orden público.

Instrumentalización y delitos: Un recordatorio necesario

Uno de los puntos más agudos del pronunciamiento del Procurador fue la advertencia sobre la instrumentalización de civiles por parte de grupos armados ilegales. Eljach recordó que, aunque muchas veces las comunidades son forzadas a impedir la movilidad de las tropas, esto no las exime de la responsabilidad legal.

“A pesar de que estas personas son instrumentalizadas por grupos ilegales, es importante recordarles que sus acciones constituyen un actuar delictivo”, indicó, haciendo referencia a delitos como la obstrucción a la función pública y el secuestro, como se evidenció en el caso del Chocó.

Un reconocimiento a la entereza militar

En medio de la crisis, el Procurador General destacó la dignidad y profesionalismo de los soldados y policías que, a pesar de los atropellos y las agresiones físicas, han hecho prevalecer el derecho a la vida de sus mismos agresores. “Hacen prevalecer siempre el derecho a la vida y honra de cada colombiano, a pesar del atropello que sufren”, aseguró.

El llamado a la acción regional

Eljach Pacheco concluyó su intervención instando a la adopción de medidas prioritarias en las regiones que, como el Cauca y el Chocó, padecen con mayor rigor esta problemática. El Ministerio Público, aseguró, estará “atento y vigilante” para apoyar las capacidades que se requieran, pero subrayó que la responsabilidad primaria es brindar seguridad y dignidad a los uniformados en el terreno.