¡Es hoy! Prográmese para el Mundial de Clubes este fin de semana

Resumen: El Mundial de Clubes 2025 dará inicio este sábado en Estados Unidos con el Inter Miami de Lionel Messi enfrentándose al Al Ahly en el Hard Rock Stadium de Miami a las 7:00 p.m. hora colombiana. La jornada inaugural continuará el domingo 15 de junio con cuatro emocionantes encuentros: Bayern Múnich vs. Auckland City FC (11:00 a.m. en Cincinnati), PSG vs. Atlético de Madrid (2:00 p.m. en Los Ángeles), Palmeiras vs. Porto (5:00 p.m. en Nueva York) y Botafogo vs. Seattle Sounders (9:00 p.m. en Seattle). Este torneo cuenta con la participación de 32 equipos distribuidos en ocho grupos, y como novedad, los árbitros utilizarán cámaras corporales para registrar de cerca las acciones del juego.