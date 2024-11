¡Es hoy! Medellín será testigo de la quinta entrega del Premio Nacional a la Valentía de Mujeres Valientes

Este jueves, 21 de noviembre, Medellín albergará la quinta edición de la Premiación Nacional a la Valentía, que lleva a cabo el movimiento Mujeres Valientes y que celebra y enaltece a la mujer, destacando su liderazgo y el papel que estas personas tienen transformando a la sociedad.

En esta ocasión son 13 las mujeres que están nominadas, en una noche que busca resaltar todas las virtudes de las mujeres guerreras, pujantes y que han acortado las brechas de género que, lastimosamente, aún hay en el mundo.

Las mujeres nominadas son:

MARIA MERCES RODRIGUEZ SALDARRIAGA

Ella es una mujer que desafía la adversidad con la fuerza de su espíritu y la pasión por lo que ama. Arquitecta de vocación, amante del buen diseño, ha construido su vida sobre la base de la creatividad y el esfuerzo. Sin embargo, una enfermedad huérfana ha venido desgastando su cuerpo, convirtiéndose en un reto constante. Pero, lejos de rendirse, ha encontrado en cada obstáculo físico una nueva oportunidad para reinventarse, para seguir adelante, para crear. A través de su labor artesanal, ha descubierto el poder sanador del diseño que transforman, de los materiales que hablan de su alma, de cada detalle que revela su incansable deseo de seguir viviendo con propósito. Su obra no solo es un reflejo de su habilidad, sino de su resiliencia, una muestra tangible de que, incluso cuando el cuerpo flaquea, el espíritu puede permanecer indomable.

PAOLA SANTOS ALARCÓN

Paola es una mujer de una belleza que trasciende lo físico, una belleza que nace del alma y se refleja en cada acción, en cada gesto. Lo que realmente la define es su capacidad para transformar el dolor en esperanza. Después de superar un suceso desgarrador que le quemó el 70% de su cuerpo, Paola no solo sanó su piel, sino que también sanó su corazón y el de quienes la rodean. Hoy, con su historia de vida, nos muestra que la verdadera belleza no reside en la superficie, sino en la fuerza del espíritu, en la capacidad de levantarse y seguir adelante. Su experiencia le permitió conectarse profundamente con aquellos que atraviesan sufrimientos similares, y con su generosidad, se ha convertido en una fuente de luz para quienes enfrentan las sombras de la adversidad.

SUSANA ALVAREZ FLOREZ

Es una joven futbolista excepcional, capitana del equipo femenino del Deportivo Independiente Medellín, cuya pasión y disciplina la han llevado a destacarse en un mundo donde, históricamente, las mujeres han tenido que luchar por su espacio. Con cada entrenamiento, cada partido, demuestra que la verdadera fuerza reside en la constancia, el trabajo en equipo y la dedicación inquebrantable. Su éxito no es solo un reflejo de su talento, sino de la visión que tiene de que, con esfuerzo y perseverancia, cualquier meta puede alcanzarse, sin importar los obstáculos.

LINA MARIA POSADA SALAZAR

Lina es una artista plástica cuyo trabajo trasciende el lienzo para transmitir una profunda celebración de la vida. En lugar de rendirse ante el dolor, elige pintar con una explosión de colores vibrantes que reflejan la belleza de la existencia, el poder de ser mujer y madre. Su obra, en la que recrea el útero femenino, es un homenaje a la creación, a la fuerza que habita en el cuerpo y al milagro de la vida que fluye a través de cada mujer.

JESSICA MARCELA HOYOS ATEHORTÚA

Con valentía y visión, decidió un día dar un gran paso junto a su esposo y su familia: dejar su tierra natal y abrir las puertas al sueño que hoy conocemos como Mar y Fuego. Este restaurante no solo es el reflejo de la pasión por la cocina, sino de una profunda conexión con la naturaleza y el compromiso con un enfoque sostenible. A través de su talento y dedicación, Jessica ha llevado la exquisita gastronomía realizada por el chef a un nivel superior, donde utilizan ingredientes locales y sostenibles que respetan tanto la flora como la fauna, mientras honra la tradición culinaria con un toque innovador. En Mar y Fuego, la pesca es consciente, y cada plato que se sirve es el resultado de un proceso respetuoso con el medio ambiente y las prácticas éticas de pesca. Además, su impecable visión administrativa ha convertido al restaurante en un modelo de éxito, donde la calidad y la responsabilidad social van de la mano, creando una experiencia culinaria que no solo deleita los sentidos, sino que también educa y promueve la conciencia ecológica.

MARIA VICTORIA URIBE LOPEZ

Es una mujer valiente y decidida que, como madre soltera, decidió dar un paso audaz y emprender en un sector tradicionalmente dominado por hombres: MACCA la empresa a la cual le puso su dedicación hace parte del desarrollo inmobiliario y comercial. Con una visión clara y un espíritu inquebrantable, construyó su empresa desde cero, superando obstáculos y rompiendo barreras. Junto a sus dos hijos, ha transformado este proyecto en una empresa modelo, que no solo destaca por su éxito, sino por su enfoque innovador y por estar dirigida por una mujer empoderada y segura de sus capacidades.

LINA PATRICIA CALLE SALDARRIAGA

ES una mujer que ha logrado romper barreras y conquistar mercados internacionales con su empresa CRECEL, una marca que ha revolucionado las industrias de la cosmética y los alimentos. Con una visión clara y una determinación inquebrantable, ha logrado posicionarse como una líder valiosa, no solo por la calidad de sus productos, sino por el impacto que genera en la comunidad a través de la creación de empleos de calidad.

DANIELA LONDOÑO GOMEZ

Ella es una mujer cuyo talento para comunicar trasciende cualquier medio, capaz de transmitir con sus palabras las sensaciones más profundas y auténticas. Con un recorrido exitoso en el mundo de la televisión, ha logrado captar la esencia de cada historia y conectar con su audiencia de manera única. Hoy, su capacidad comunicativa la ha llevado a incursionar en el sector empresarial, donde colabora con grandes compañías, ayudándolas a transmitir sus mensajes con claridad, impacto y emoción.

JULIETH GUERRERO ACOSTA

Ella es una mujer valiente que dejó atrás uno de los territorios más violentos del país, con el sueño de construir un futuro mejor. Hoy, su historia es un testimonio de empoderamiento. A través de su amplia capacidad para liderar negocios digitales, ha transformado la vida de muchas mujeres, ayudándolas a alcanzar su autonomía financiera y ofreciéndoles las herramientas para convertirse en líderes de sus propios destinos.

SOCORRO BELTRAN DE RIVERO

A ella la impulsa una profunda pasión por las causas sociales, y esta vocación la ha llevado a crear un espacio de cambio real para muchas familias. ha generado empleo, brindando oportunidades a mujeres y jóvenes, y ha trabajado incansablemente para mejorar la alimentación de las comunidades más vulnerables, luchando porque los alimentos que consumen sean dignos, saludables y accesibles. Su compromiso con la calidad de vida de los más necesitados refleja su firme creencia en que nadie debe quedar atrás, y que la verdadera riqueza de una comunidad está en su gente.

ANA MARIA TORRES CUADROS

Es una mujer de una sensibilidad y brillantez excepcionales, cuya habilidad para tejer historias con hilos ha dado vida a una marca única: Bless, un sinónimo de lujo, arte y creatividad. Cada una de sus obras artesanales es un testimonio de su don, una expresión de la dedicación y pasión con la que transforma cada pieza en una obra maestra que cuenta una historia única. A través de su visión, ha llevado sus colecciones a países como Estados Unidos, México, España y Guatemala, dejando su huella en pasarelas internacionales y siendo aclamada por su innovador enfoque en el diseño.

LILIANA MARIA TABORDA

Es una líder indiscutible, una mujer cuya pasión y compromiso la han llevado a ser la máxima responsable de la protección de la biodiversidad en nuestro departamento. Al frente de Corantioquia, la Corporación Autónoma Regional más importante del país, ha demostrado una capacidad excepcional y una sensibilidad única para salvaguardar nuestra fauna y flora, entendiendo que su misión es un legado para las futuras generaciones.

DENYS ARTEAGA CONTRERAS

Una mujer como ella no solo lidera, sino que inspira a todo aquel que tiene el privilegio de conocerla. Su capacidad excepcional en alta gerencia ha llevado a la Clínica ISIS a alcanzar hitos extraordinarios: habilitar 21 servicios para la Seccional de Salud y obtener la certificación ISO 9001, un testimonio de su visión estratégica y su imparable deseo de mejorar la calidad de vida de la comunidad. Cada uno de estos logros refleja su firme compromiso con la excelencia, pero, sobre todo, con el bienestar colectivo. Su influencia trasciende fronteras. No solo lidera con éxito en su país, sino que extiende su visión empresarial al extranjero, llevando su talento a nuevos horizontes, demostrando que no existen límites cuando se tiene una misión clara y un corazón dispuesto a innovar.