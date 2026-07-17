¡Es hoy! Legalizan captura de implicado en la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes

Resumen: El drama de la familia Peláez Yepes comenzó hace exactamente 1.564 días. Andrés Camilo, quien se desempeñaba como ingeniero forestal y trabajaba como contratista para un proyecto en la región, desapareció misteriosamente a principios de abril de 2022.

Minuto30.com .- Después de más de cuatro años de dolor, incertidumbre y una búsqueda incansable por parte de su familia, el caso del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes da un giro trascendental. En las últimas horas, se confirmó la captura de una persona que estaría directamente relacionada con su misteriosa desaparición en el norte de Antioquia.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales por el reconocido abogado penalista Miguel Ángel del Río Malo, quien representa a la familia de la víctima en este complejo proceso judicial.

¿Qué se sabe de la captura y qué sigue en el proceso?

Aunque las autoridades mantienen bajo reserva la identidad del capturado para no entorpecer la investigación, el abogado Del Río confirmó que este individuo ya se encuentra a disposición de la justicia por su presunta vinculación con los hechos.

El siguiente paso procesal será crucial. Según adelantó el penalista, este mismo viernes se llevará a cabo la respectiva audiencia de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías, diligencia en la que se espera conocer el grado de participación del detenido y nuevos detalles sobre el paradero del ingeniero.

¿Cuál fue el emotivo mensaje del abogado a la familia?

El anuncio de la captura estuvo acompañado de un sentido mensaje dirigido a Claudia Yepes, madre de Andrés Camilo, quien se ha convertido en un símbolo de lucha y perseverancia en el país al liderar campañas, ofrecer recompensas y recorrer el territorio buscando a su hijo.

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«Ha sido capturada una persona relacionada con la desaparición de Camilo… Le prometí a Claudia que encontraríamos la verdad detrás de su desaparición», escribió Miguel Ángel del Río en su cuenta de X.

¿Cómo ocurrió la desaparición de Andrés Camilo?

El drama de la familia Peláez Yepes comenzó hace exactamente 1.564 días. Andrés Camilo, quien se desempeñaba como ingeniero forestal y trabajaba como contratista para un proyecto en la región, desapareció misteriosamente a principios de abril de 2022.

Aquel día, el joven profesional se encontraba en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el norte del departamento de Antioquia. Desde esa fecha, su rastro se perdió por completo, desencadenando una de las búsquedas más largas y mediáticas de los últimos años en el país. Esta primera captura representa la luz de esperanza más grande para su familia de por fin conocer la verdad y hacer justicia.