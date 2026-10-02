¡Es HOY! Juega la Sele y el cuerpo lo sabe

Resumen: La Selección Colombia juega hoy viernes 2 de octubre contra Paraguay en un partido amistoso en Estados Unidos. Conoce la hora y los detalles del encuentro

Minuto30.com .- La Selección Colombia se mide hoy frente a su similar de Paraguay en un partido preparatorio que se disputará en territorio estadounidense. El equipo nacional salta a la cancha con el objetivo de evaluar su rendimiento, consolidar el esquema táctico y probar variantes en su nómina de cara a los próximos compromisos oficiales de la temporada.

Los datos clave del encuentro internacional son los siguientes:

Rival: Selección de Paraguay

Fecha: Viernes, 2 de octubre de 2026

Hora: 7:00 p.m. (Hora de Colombia)

Lugar: Sports Illustrated Stadium, Harrison (Estados Unidos)

Competición: Amistoso Internacional

Este duelo de fogueo ante un rival histórico de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) permite al cuerpo técnico observar el nivel competitivo del plantel en un escenario internacional. El choque en Harrison reúne nuevamente a la afición tricolor en el exterior para acompañar al equipo en esta etapa de ajustes y preparación deportiva.