Resumen: ¡Toda la presión está sobre el DIM! La hinchada espera que este sorpresivo cambio de timonel sirva como un revulsivo anímico

¡Es HOY! El DIM se pone al día frente a Chicó en Ditaires: todavía hay boletas

Minuto30.com .- ¡Hoy hay fútbol “poderoso! Este miércoles, 22 de abril, el Independiente Medellín salta a la cancha con la obligación de sumar de a tres, y por más de 4 goles, y enderezar el camino en la Liga BetPlay 2026-1. El equipo antioqueño se pondrá al día en el calendario disputando el duelo aplazado por la Fecha 10 frente al Boyacá Chicó.

Terremoto en el banquillo rojo

El ‘Poderoso de la Montaña’ llega a este encuentro en medio de una fuerte sacudida administrativa y deportiva. Tras la repentina salida del estratega Alejandro Restrepo en las últimas horas, confirmada el martes 21 de abril, las directivas tuvieron que actuar contra el reloj.

Ante esta urgencia, Sebastián Botero asumió oficialmente el cargo de director técnico encargado y Francisco Najera será su asistente. Este equipo es el encargado de tomar las riendas del equipo y apagar el incendio para los próximos compromisos, empezando por el crucial partido de esta tarde, mientras la junta directiva define quién será el nuevo entrenador en propiedad, para lo que suena fuerte Gamero.

Una nómina con sorpresas y figuras

Para su debut interino, el ‘profe’ Botero no se guardó nada y presentó una lista de 20 convocados con nombres de mucho peso para hacer respetar la localía. Entre las figuras que destacan en el llamado para enfrentar al conjunto ajedrezado se encuentran:

Seguridad en el arco: Éder Chaux.

La zaga y salida: Frank Fabra, y Daniel Londoño.

Magia y contención en el medio: Daniel Cataño, Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra.

Y para la delantera se contará con Francisco Fydriswezki ‘El Polaco’

[🔴🔵] Los elegidos para la fecha 10 de la Liga este miércoles en Ditaires.

Presentados por JFK Cooperativa Financiera. pic.twitter.com/HZyyFvxFfA — DIM (@DIM_Oficial) April 22, 2026

Datos clave del partido de hoy

Encuentro: Independiente Medellín vs. Boyacá Chicó

Motivo: Fecha 10 (Aplazada) – Liga BetPlay 2026-1

Estadio: Metropolitano de Ditaires (Itagüí)

Hora: 6:20 p.m.

¡Toda la presión está sobre el DIM! La hinchada espera que este sorpresivo cambio de timonel sirva como un revulsivo anímico para que el equipo recupere su mejor versión en la cancha y se meta en la pelea por la clasificación.

Acompaña al DIM, todavía hay boletas

Si aún no tienen su boleta para acompañar al Independiente Medellín esta noche en su vital duelo ante el Boyacá Chicó, todavía están a tiempo de asegurar su lugar en el estadio Metropolitano de Ditaires.

Según informó el club a través de sus redes sociales, la boletería sigue disponible y el proceso de compra es muy sencillo: solo deben ingresar a la aplicación oficial DIM Plus, seleccionar su asiento en las localidades de Occidental Alta (sectores 1, 2, 3 o 4), completar rápidamente los pasos de pago en el sistema y quedar listos para alentar al equipo desde las gradas en este crucial inicio de la era interina de Sebastián Botero.

Tabla de posiciones

Medellín se ubica en el puesto 14 con 20 puntos; para poder meterse entre los 8 requiere una victoria que le dé 3 puntos y un abultado marcador a favor, de al menos cuatro tantos.

Boyacá Chicó sin opción, buscará una victoria para mantenerse alejado del descenso; el equipo ajedrezado está en el puesto 18 con 14 puntos.