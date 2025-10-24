«Es hora de desescalar el conflicto»: Mauricio Lizcano pide medidas tras inclusión de Petro en lista Clinton

Resumen: La inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton de Estados Unidos ha desatado una crisis diplomática histórica entre Bogotá y Washington. El precandidato presidencial Mauricio Lizcano calificó la situación como crítica y pidió desescalar el conflicto mediante la Comisión de Relaciones Exteriores y la mediación del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Según Lizcano, la medida impacta la reputación internacional de Colombia, genera incertidumbre económica y coloca al país en una posición delicada frente a la comunidad internacional.

La inclusión del presidente Gustavo Petro en la llamada lista Clinton ha generado una crisis diplomática sin precedentes entre Bogotá y Washington. La medida, que señala a personas o entidades vinculadas a actividades ilícitas, ha sido interpretada como un golpe a la reputación internacional de Colombia.

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano calificó la situación como crítica: “Más allá de los responsables y los victimarios, esto ya pasó de castaño a oscuro. Nuestras relaciones internacionales con Estados Unidos están en el peor momento. Ni siquiera durante el proceso 8.000, cuando el expresidente Ernesto Samper fue incluido en la lista Clinton, se había vivido un nivel de tensión comparable al actual”.

Lizcano destacó la necesidad de desescalar el conflicto mediante la vía diplomática, proponiendo convocar a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y solicitar la mediación del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien se reunirá la próxima semana con Donald Trump.

“Esto es un asunto de Estado: estamos hablando de millones de empleos, de inversiones estadounidenses en Colombia y de la dignidad de un país y de su presidente al estar sindicado en la lista Clinton”, explicó.

El precandidato advirtió que la medida tiene un fuerte impacto político y económico, afectando la percepción internacional sobre Colombia y generando incertidumbre entre los inversionistas. Además, sostuvo que la inclusión de Petro coloca al país en una posición delicada ante la comunidad internacional, “como un país paria ante el mundo”, y subrayó la urgencia de tomar medidas para proteger la reputación nacional.

Para Lizcano, la situación exige decisiones inmediatas y estratégicas para proteger la posición internacional de Colombia. “Es un momento crítico que requiere acción diplomática rápida y coordinación con aliados regionales”, concluyó, subrayando la importancia de restaurar la credibilidad y la confianza del país en el exterior.