Es falso que exista un apoyo de Jhon Arley Murillo a De La Espriella

Resumen: Con estas palabras se da claridad tanto a los medios de comunicación como a la opinión pública: Abelardo De La Espriella, es el outsider de la contienda electoral y su independencia no se negocia.

En un mensaje publicado en la red X del medio de comunicación Blu Radio Colombia, se afirma que “El partido Colombia Renaciente oficializó su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial. La colectividad de origen afro es presidida por Jhon Arley Murillo Benítez. #VocesYSonidos”.

Ante este tipo de informaciones el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, quiere hacer un llamado a los medios de comunicación para validar la información previa a su publicación. Este tipo de contenidos desinforman y afectan los mensajes que hemos consolidado como movimiento y la imagen del candidato presidencial Abelardo De La Espriella, quien ha sido reiterativo en su mensaje de que su alianza es únicamente con el pueblo colombiano.

De La Espriella ha dado respuesta a este mensaje de forma contundente: “Los politiqueros de siempre no han querido entender que ningún “apoyo” suyo voy a aceptar. Mi unión con el Pueblo y mi independencia no va a quedar manchada por cuenta de estos traficantes de avales. Señor John Arley ¿está haciendo algún mandado para enlodar mi campaña con su “adhesión”? Bienvenidos los ciudadanos, NADA con los politiqueros de siempre”.

Con estas palabras se da claridad tanto a los medios de comunicación como a la opinión pública: Abelardo De La Espriella, es el outsider de la contienda electoral y su independencia no se negocia.