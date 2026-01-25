Menú Últimas noticias
    ¡Es él, es él! Fotos y videos muestran a Maluma en Rionegro y sin barba

    El nuevo look de Maluma no deja indiferentes a sus seguidores

    Maluma acudió a un evento caballístico que se llevo a cabo en Rionegro
    Maluma acudió a un evento caballístico que se llevo a cabo en Rionegro y se le vio su nuevo look
    Resumen: Lo que más llamó la atención de los asistentes y seguidores fue su rostro totalmente despejado. Tras años de lucir una barba densa que le daba un aire más maduro

    Minuto30.com .- El “Pretty Boy” está de regreso a sus raíces, y no solo por estar en su tierra natal. Maluma se convirtió en el centro de todas las miradas la tarde del pasado sábado 24 de enero, tras aparecer en un exclusivo evento de caballos en las afueras de Medellín con un cambio de imagen que dejó a más de uno sin palabras: el cantante se quitó la barba.

    Acompañado de amigos cercanos y luciendo un estilo muy relajado, el reguetonero paisa disfrutó de una jornada dedicada a su otra gran pasión: los equinos. Las imágenes y videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales muestran a un Maluma más joven, recordando sus primeros años de carrera.

    Sombrero y gorra: El estilo del ‘Dirty Boy’ en la feria

    Durante la tarde, el artista alternó su estilo de manera versátil. En algunos momentos se le vio luciendo una gorra deportiva, manteniendo su esencia urbana, mientras que en otros momentos adoptó un aire más tradicional y acorde al evento, usando un sombrero que complementaba su look de “caballista”.

    Lo que más llamó la atención de los asistentes y seguidores fue su rostro totalmente despejado. Tras años de lucir una barba densa que le daba un aire más maduro, Maluma decidió apostar por un afeitado completo, resaltando sus facciones y generando miles de comentarios en plataformas como Instagram y TikTok.

    Una tarde entre amigos y pasión equina

    No es un secreto que Maluma es un apasionado de los caballos. Durante el evento en Rionegro, se le vio sonriente, saludando a los asistentes y compartiendo con otros criadores de la región. El artista a aprovechado los primeros días del año para desconectarse de su agenda global y recargar energías en las montañas de Antioquia.

    Reacciones en redes sociales

    Como era de esperarse, el cambio de look ha dividido opiniones entre sus fanáticas. Mientras algunas aseguran que el rostro afeitado le sienta de maravilla y lo hace ver “como de 20 años”, otras extrañan el estilo rudo que le brindaba la barba.

    Algunos de los comentarios que se ve en la publicacipn de X

    * Papasote desde siempre, con barba, sin barba, mechudo, calvo, divino el ♥️ le luce todo.

    * El no es maluma , devuélvanme a malumaaaaa

    * Ya se ve como un verdadero papá

    * Mk nunca pensé decirlo pero perdió -10.000 de aura quitandose la barba

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


