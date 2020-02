¿Es discriminación?, a Pipe Pardo un árbitro mexicano le hizo quitar su manilla de Colombia

Fue a través de redes sociales que el jugador colombiano Felipe Pardo relató lo que vivió en las últimas fechas del torneo mexicano de fútbol.

Pipe, como se le conoce al futbolista, relató que un referí le hizo tapar su manilla de Colombia sin darle una razón de peso.

Al respecto, el internacional colombiano contó que la ha usado en todos sus pasos por el fútbol del exterior y que nunca había tenido inconveniente.

“No entiendo que llevo al árbitro en hacerme quitar la manilla con la bandera de mi país, desde que estoy en el extranjero siempre la he lucido orgulloso, no entiendo por qué me la tuve que tapar en el último partido”. (SIC)., dijo Pardo.

Cabe destacar que el volante ha militado anteriormente en el Huila, Cali y Medellín en tierras colombianas, y en el exterior ha jugado para el SC Braga, Olympiacos FC, FC Nantes y actualmente juega en el Toluca FC.