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    Erick Samuel Esteves desapareció en Medellín

    Desapareció el 15 de mayo en el sector de Laureles

    Publicado por: Juan Manuel

    ERICK
    Erick Samuel Esteves desapareció en Medellín

    Resumen: Erick Samuel Esteves Villegas, venezolano de 22 años, fue reportado como desaparecido el 15 de mayo de 2026 en el sector de Laureles, en Medellín. Según la información suministrada, es de sexo masculino y al momento de su desaparición vestía pantalón negro, camisa negra con franja dorada y zapatos negros.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Erick Samuel Esteves Villegas, venezolano de 22 años, fue reportado como desaparecido el 15 de mayo de 2026 en el sector de Laureles, en Medellín. Según la información suministrada, es de sexo masculino y al momento de su desaparición vestía pantalón negro, camisa negra con franja dorada y zapatos negros.

    Entre las características particulares reportadas se menciona el uso de “brakers” como señal distintiva. Estos detalles podrían ser clave para facilitar su identificación y apoyar las labores de búsqueda en diferentes sectores de la ciudad y sus alrededores.

    Las autoridades y personas cercanas solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita conocer el paradero de Erick Samuel Esteves Villegas. Compartir los datos de su desaparición y mantenerse atentos a cualquier pista puede contribuir significativamente a su pronta localización.

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    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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