Eric Fernando Gutiérrez desapareció en Itagüí

Resumen: Eric Fernando Gutiérrez Molina es un hombre de 32 años, de nacionalidad americana, cuya identidad de género corresponde a masculino. Como señal particular, presenta una cicatriz de cirugía en el abdomen, lo cual puede ayudar a su identificación. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Eric Fernando Gutiérrez Molina es un hombre de 32 años, de nacionalidad americana, cuya identidad de género corresponde a masculino. Como señal particular, presenta una cicatriz de cirugía en el abdomen, lo cual puede ayudar a su identificación. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

La desaparición ocurrió el 22 de marzo de 2026 en el municipio de Itagüí. Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho, lo que dificulta conocer el contexto o posibles pistas sobre su paradero.

Este caso resalta la importancia de difundir la información disponible para facilitar su localización. La cicatriz abdominal es un rasgo distintivo clave que puede ser útil para reconocerlo, mientras que la falta de datos sobre su vestimenta representa un reto adicional en su búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes