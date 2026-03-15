Resumen: La elección de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027 es un espaldarazo a la resiliencia de la ciudad

¡Era un sueño que veníamos trabajando! Fico sobre la elección de Medellín por la UNESCO como Capital Mundial del Libro 2027

Minuto30.com .- Un hito histórico para la cultura paisa. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la designación de la capital antioqueña para este prestigioso reconocimiento internacional, destacando que el libro y la lectura serán el motor de unión para la ciudad.

Medellín vuelve a ocupar el centro de la conversación global, pero esta vez por su apuesta por el conocimiento y la educación. La UNESCO ha seleccionado oficialmente a la capital de Antioquia como la Capital Mundial del Libro para el año 2027, un reconocimiento que premia los programas de fomento a la lectura y la robusta red de bibliotecas que posee la ciudad.

El alcalde Federico Gutiérrez celebró la noticia a través de sus redes sociales, calificándola como un “sueño cumplido” en el que su administración venía trabajando intensamente. Según el mandatario, esta designación es el resultado de un esfuerzo articulado entre la Alcaldía de Medellín y diversas instituciones culturales.

Un equipo que “puso a leer” al mundo

Gutiérrez extendió un agradecimiento especial a los líderes detrás de esta postulación exitosa. Entre ellos destacó al Secretario de Cultura, Santiago Silva, a Andrés Arvilla, y a Esteban Giraldo, director de la emblemática Biblioteca Pública Piloto (BPP).

“El éxito siempre es tener un gran equipo. Una Medellín unida alrededor de la lectura y el conocimiento. Convocaremos a todos los actores de la ciudad relacionados con los libros y haremos que Medellín brille ante el mundo”, expresó el alcalde.

¿Qué significa ser Capital Mundial del Libro?

Esta designación de la UNESCO no es solo un título honorífico. Durante el año 2027, Medellín será el epicentro de eventos literarios internacionales, ferias del libro de gran escala y programas de intercambio cultural que atraerán a escritores, editoriales y académicos de todo el planeta.

Los beneficios para la ciudad incluyen:

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Impulso al turismo cultural: Un aumento significativo en la llegada de visitantes interesados en la agenda literaria.

Fortalecimiento de la red de bibliotecas: Mayor visibilidad y recursos para los parques biblioteca y las bibliotecas comunitarias.

Proyección internacional: Medellín se une al selecto grupo de ciudades que han ostentado este título, como Madrid, Bogotá (2007) y Atenas.

Una ciudad que se transforma a través de las letras

La elección de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027 es un espaldarazo a la resiliencia de la ciudad. El enfoque en la lectura y el conocimiento se presenta como la herramienta principal para seguir transformando territorios y ofreciendo oportunidades a los jóvenes a través de la cultura.

Desde la Secretaría de Cultura se anunció que pronto se empezará a diseñar la hoja de ruta para lo que será la programación de 2027, la cual promete involucrar a todos los barrios de Medellín, desde las laderas hasta el centro.