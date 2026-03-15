Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Era un sueño que veníamos trabajando! Fico sobre la elección de Medellín por la UNESCO como Capital Mundial del Libro 2027

    La elección de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027 es un espaldarazo a la resiliencia de la ciudad

    Publicado por: SoloDuque

    'Falto de conciencia': Fico Gutiérrez cuestiona ausencia de ayudas del gobierno tras señalamientos a hidroeléctricas
    Foto de archivo.
    ¡Era un sueño que veníamos trabajando! Fico sobre la elección de Medellín por la UNESCO como Capital Mundial del Libro 2027

    Resumen: La elección de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027 es un espaldarazo a la resiliencia de la ciudad

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un hito histórico para la cultura paisa. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la designación de la capital antioqueña para este prestigioso reconocimiento internacional, destacando que el libro y la lectura serán el motor de unión para la ciudad.

    Medellín vuelve a ocupar el centro de la conversación global, pero esta vez por su apuesta por el conocimiento y la educación. La UNESCO ha seleccionado oficialmente a la capital de Antioquia como la Capital Mundial del Libro para el año 2027, un reconocimiento que premia los programas de fomento a la lectura y la robusta red de bibliotecas que posee la ciudad.

    El alcalde Federico Gutiérrez celebró la noticia a través de sus redes sociales, calificándola como un “sueño cumplido” en el que su administración venía trabajando intensamente. Según el mandatario, esta designación es el resultado de un esfuerzo articulado entre la Alcaldía de Medellín y diversas instituciones culturales.

    Un equipo que “puso a leer” al mundo

    Gutiérrez extendió un agradecimiento especial a los líderes detrás de esta postulación exitosa. Entre ellos destacó al Secretario de Cultura, Santiago Silva, a Andrés Arvilla, y a Esteban Giraldo, director de la emblemática Biblioteca Pública Piloto (BPP).

    “El éxito siempre es tener un gran equipo. Una Medellín unida alrededor de la lectura y el conocimiento. Convocaremos a todos los actores de la ciudad relacionados con los libros y haremos que Medellín brille ante el mundo”, expresó el alcalde.

    ¿Qué significa ser Capital Mundial del Libro?

    Esta designación de la UNESCO no es solo un título honorífico. Durante el año 2027, Medellín será el epicentro de eventos literarios internacionales, ferias del libro de gran escala y programas de intercambio cultural que atraerán a escritores, editoriales y académicos de todo el planeta.

    Los beneficios para la ciudad incluyen:

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Impulso al turismo cultural: Un aumento significativo en la llegada de visitantes interesados en la agenda literaria.

    Fortalecimiento de la red de bibliotecas: Mayor visibilidad y recursos para los parques biblioteca y las bibliotecas comunitarias.

    Proyección internacional: Medellín se une al selecto grupo de ciudades que han ostentado este título, como Madrid, Bogotá (2007) y Atenas.

    Una ciudad que se transforma a través de las letras

    La elección de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027 es un espaldarazo a la resiliencia de la ciudad. El enfoque en la lectura y el conocimiento se presenta como la herramienta principal para seguir transformando territorios y ofreciendo oportunidades a los jóvenes a través de la cultura.

    Desde la Secretaría de Cultura se anunció que pronto se empezará a diseñar la hoja de ruta para lo que será la programación de 2027, la cual promete involucrar a todos los barrios de Medellín, desde las laderas hasta el centro.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.