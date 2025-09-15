Fico Gutiérrez desde Washington: 'Una descertificación afectaría empleos y seguridad'
Captura del video de cortesía.
«Era de esperarse»: La dura crítica de Fico Gutiérrez a Petro tras la descertificación de Colombia.

Resumen: El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, confirma la descertificación de Colombia y critica al gobierno de Petro. Asegura que su visita a Washington fue exitosa, ya que Estados Unidos deja abierta la puerta para seguir apoyando a la Fuerza Pública.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, confirmó la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. El mandatario, a través de su cuenta de X (antes Twitter), aseguró que «era de esperarse», ya que el presidente Gustavo Petro se «puso fue del lado de los peores criminales», quienes, según él, son los únicos que han ganado con este «nefasto gobierno».

Lea también: Colombia, Descertificada: El Gobierno de Trump culpa a Petro por el fracaso en la lucha antidrogas

Gutiérrez, que visitó Washington la semana pasada junto a otros alcaldes del país, aseguró que su agenda fue exitosa. El alcalde informó que, a pesar de la descertificación, Estados Unidos dejó abierta la puerta para seguir apoyando a la Fuerza Pública de Colombia, y resaltó el reconocimiento que el gobierno norteamericano le dio a las autoridades municipales y a los servidores públicos del país.

El mandatario de la capital antioqueña expresó su preocupación por las «absurdas declaraciones de Petro», y aseguró que su intención es que Colombia pierda esta posibilidad y «quedemos sumidos en el caos». Gutiérrez concluyó su mensaje con la promesa de seguir trabajando desde las regiones para sacar adelante al país.

Aquí más Noticias de Medellín

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad