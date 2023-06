¡Jugando como si no hubiese un mañana! 25 equipos en la Sudamericana disputan su paso a octavos

Redacción Deportes, 4 jun (EFE).- Entre el martes y este jueves 25 equipos en Sudamericana estarán jugando como si no hubiese mañana para anticipar su paso a octavos de final o completar al menos la renta suficiente para llegar con opciones de clasificación en la última fecha de la fase de grupos.

En la vigésima segunda edición de la Sudamericana siete equipos han agotado todas las combinaciones posibles para avanzar a la fase de los dieciséis mejores.

Para esta edición de la Sudamericana la Conmebol ha elevado el grado dificultad de los 32 clubes que llegaron a la fase de grupos.

LOS ‘PERFECTOS’ NEWELL’S Y FORTALEZA Y LOS 3 DE 10

Con 12 puntos de 12 posibles, Newell’s Old Boys y Fortaleza viven la tranquilidad de haber asegurado en un 90 por ciento el pase a los octavos de final desde los grupos E y H.

Insólito sería que ambos equipos perdieran sus dos últimos partidos y dos rivales chilenos: Audax y Palestino sumaran seis a su renta actual de siete y se quedaran con las plazas.

Con 6 puntos por disputar, el panorama también luce satisfactorio para Bragantino, Estudiantes, Sao Paulo y Millonarios que dominan sus grupos con una cosecha de 10.

Para el olvido ya resultó el torneo a siete competidores: César Vallejo, Tacuary, Oriente Petrolero, Puerto Cabello, Blooming y tres encompetados venidos a menos: Peñarol (sin puntos), San Lorenzo (4) y Estudiantes (0).

Partidos de la fecha 5 de la fase de grupos de la Sudamericana

06.06:

Liga de Quito (ECU) – Botafogo (BRA) Grupo A

Tigre (ARG) – Puerto Cabello (VEN) Grupo D

Santos (BRA) – Newell’s Old Boys (ARG) Grupo E

Peñarol (URU) – Defensa y Justicia (ARG) Grupo F

América Mineiro (BRA) – Millonarios (COL) Grupo F

Estudiantes de Mérida (VEN) – Fortaleza (BRA) Grupo H

07.06:

Emelec (ECU) – Guaraní (PAR) Grupo B

Estudiantes (ARG) – Bragantino (BRA) Grupo C

Blooming (BOL) – Audax Italiano (CHI) Grupo E

08.06:

César Vallejo (PER) – Magallanes (VEN) Grupo A

Danubio (URU) – Huracán (ARG) Grupo B

Oriente Petrolero (BOL) – Tacuary (PAR) Grupo C

Sao Paulo (BRA) – Deportes Tolima (COL) Grupo D

Goiás (BRA) – Gimnasia (ARG) Grupo G

Santa Fe (COL) – Universitario (PER) Grupo G

San Lorenzo (ARG) – Palestino (CHI) Grupo H

Clasificación de goleadores

Con 5: Federico Santander (Guaraní)

Con 4: Gonzalo Sosa (ARG-Audax Italiano) y Matías Arezo (Peñarol)

